Зеленский ввел санкции против Мендель: детали

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель оказалась под санкциями своего бывшего работодателя.

13 сентября глава государства подписал три указа о новых санкциях.

Первым указом санкции введены в отношении 29 граждан РФ и 29 российских предприятий "Ростеха", среди которых — предприятия, входящие в цепочки поставок высокоточного промышленного оборудования, электроники и компонентов для производства ракет и дронов (Указ 899/2026).

Там же — предприятие, которые производят товары двойного назначения, исследовательские организации, ІТ-компании и заведение, которое готовит специалистов для концерна "Калашников".

Вторым указом вводятся санкции против 20 судов российского "теневого флота" (Указ №900/2026). Попавшие под ограничения танкеры перевозят нефть в Индию, Египет и Турцию под флагами Либерии, Маршалловых Островов, Сьерра-Леоне, Барбадоса и Палау

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Юлия Мендель попала в список из 10 человек, "распространяющих дезинформацию и российскую пропаганду, поддерживающих агрессивную политику России против Украины" (Указ №901/2026).

В нем она — единственная гражданка Украины, поскольку все остальные имеют российские паспорта.

Согласно указа, ее лишают всех госнаград, а также на 10 лет вводится блокировка ее активов и тому подобное.

Мендель была первым пресс-секретарем Зеленского с 3 июня 2019 года по 9 июля 2021 года.

"Украина передаст всю информацию партнерам для синхронизации санкций в международных юрисдикциях", – говорится в сообщении.

Санкции против Юлии Мендель: ее реакция

Юлия Мендель незамедлительно отреагировала на указ Зеленского.

"За несколько дней до моего выступления в Европарламенте Владимир Зеленский, мой бывший босс, ввел против меня санкции. Санкции против граждан Украины антиконституционны, как и многие другие решения Зеленского. Владимир Зеленский применяет их против всех выступающих за мир в Украине. Я знала, что готовится "государственная измена" за мое интервью с Такером Карлсоном и догадывалась о возможности санкций. Это не меняет моей позиции, как и позиции миллионов украинцев. Чтобы выжить Украине нужен мир, а не очередная диктатура, даже если это диктатура Зеленского", — написала она в Facebook.

Скандальное интервью Юлии Мендель

Интервью Карлсона с Мендель вышло 11 мая и стало громом среди ясного неба, поскольку бывшая спикер главы государства сделала немало заявлений, которые потом активно подхватила российская пропаганда.

В частности, она утверждала, что Владимир Зеленский якобы лично допускал отказ от территорий Донбасса в обмен на завершение войны. По словам Мендель, такая позиция была вызвана желанием быстрее остановить боевые действия. Однако впоследствии риторика официального Киева изменилась, отметила она.

Кроме того, Мендель заявляла о том, что Зеленский якобы употребляет наркотики:

"Я никогда не видела, чтобы он употреблял наркотики. Но для написания своей книги я встречалась со многими людьми, которые подтвердили, что видели, как он (Зеленский) в разных клубах употребляет наркотики".

Уже на следующий день после выхода интервью Мендель внесли в базу "Миротворца".

После шквала критики бывшая спикер президента вспомнила фразу из Библии.

"Отче, прости им, ибо не ведают, что творят", — написала она в соцсети.

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что не смотрел интервью Мендель, которая упоминала и о нем. По его словам, он "не является фанатом Юлии Мендель, чтобы смотреть ее интервью".

Реакция Центра противодействия дезинформации

Глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко также прокомментировал громкие заявления Мендель по Донбассу. По его словам, вопрос отказа Украины от собственных территорий "никогда не стоял и не будет стоять".

"Любой (это я про Мендель) может озвучить конспирологию в собственных интересах об "отказе от Донбасса в 2022 году", ссылаясь на какие-то источники. Но факт остается фактом — Украина сражалась и сражается за свою территорию с 2014 года", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, как Зеленский отреагировал на интервью бывшего пресс-секретаря.

Также сообщалось, что в феврале 2026 года Мендель намекнула Зеленскому, что он останется один в Украине.