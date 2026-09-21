"Міг би померти героєм": дочка Келлога назвала боягузом загиблого українця, який тікав від ТЦК

32-річний Володимир загинув у водоймі в Кудашівці на Криворіжжі, коли, за словами очевидця, тікав від людей у військовій формі. Дочка Кіта Келлога Меган Моббс назвала його смерть смертю боягуза та заявила, що він "міг би померти героєм".

Про це стало відомо з дописів Меган Моббс та української історикині Марти Гавришко.

За даними "Суспільного", інцидент стався 18 вересня у Кудашівці. За словами місцевого рибалки Валерія, він побачив чоловіка, який біг у бік річки, а за ним гналися люди у військовій формі та балаклавах. Чоловік стрибнув у воду, проплив близько 10 метрів і зник під поверхнею.

Представник розташованої неподалік турбази кілька разів намагався витягнути його за допомогою гідроцикла, але врятувати чоловіка не вдалося. Наступного дня водолази знайшли тіло на глибині близько 5 метрів, приблизно за 20 метрів від берега.

Дружина загиблого Аліна розповіла, що востаннє говорила з чоловіком вранці 18 вересня. Він пішов до магазину, а потім, імовірно, тікав від представників ТЦК. За її словами, Володимир раніше був контрактником, але не хотів знову йти служити, оскільки хотів бачити, як росте його син.

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"Він не хотів після цього, тому що він хотів, щоб син у нього на очах ріс, щоб він був там, а не тут", — розповіла Аліна.

Жінка також зазначила, що у застосунку "Резерв+" її чоловік мав статус військовозобов'язаного.

Українська історикиня Марта Гавришко написала про загибель Володимира у соцмережі X. Саме цей допис прокоментувала Меган Моббс, дочка Кіта Келлога, колишнього спеціального посланця Дональда Трампа щодо України.

Скриншот відповіді Моббс Фото: Скриншот

"Помер боягузом. Міг би померти героєм", — написала Моббс.

У відповідь Гавришко зазначила, що Володимир був ветераном і вже бачив наслідки війни. За її словами, цього разу він не хотів бути героєм, а хотів жити та бачити, як росте його син.

Моббс у своїй відповіді розповіла, що після терактів 11 вересня добровільно пішла служити, навчалася у Вест-Пойнті та побувала в Афганістані. Вона заявила, що громадянство у певних обставинах передбачає службу та захист своєї країни.

"Україна не обирала цю війну. До неї вторглися. На кону — її виживання як суверенної держави", — написала Моббс.

Вона також заявила, що можна засуджувати корупцію, зловживання представників органів комплектування, вимагати відповідальності та гуманного ставлення. Водночас Моббс вважає це відмінним від заперечення самого обов'язку громадян захищати державу.

Моббс навела як приклад Другу світову війну та висадку союзників у Нормандії. Вона запитала, чи хотіли американські, британські, канадські, польські та французькі військові залишати свої домівки й вирушати на війну, та заявила, що вільні суспільства виживали завдяки готовності людей служити й захищати їх.

Наприкінці відповіді Моббс назвала Гавришко "пропагандистом роззброєння Заходу" та "апологетом національної капітуляції". Також вона написала: "Ваші ідеї є отрутою для вільного суспільства і не мають тут місця. У своїй суті вони є антиамериканськими".

Нагадаємо, 14 вересня донька спецпредставника Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога Меган Моббс розкритикувала рішення президента України Володимира Зеленського щодо запровадження санкцій проти колишньої прессекретарки глави держави Юлії Мендель. Вона заявила, що Україна має протидіяти російському впливу та підтримці ворога, але водночас не повинна використовувати державні повноваження для придушення висловлювань, які влада вважає неприйнятними.

Раніше повідомлялося, що колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель опинилася під санкціями, запровадженими її колишнім роботодавцем. 13 вересня Володимир Зеленський підписав три укази про нові обмеження. Згідно з ними, Мендель позбавили державних нагород, а її активи заморозили на 10 років.