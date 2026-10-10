Мобилизация пройдет вежливо: в ТЦК появилась подробная инструкция на 150 страниц, — Швайка

Невыполнение инструкции влечет за собой наказание. Впрочем, ранее подобный документ уже существовал, признал военный.

Несколько дней назад все территориальные центры комплектования и социальной поддержки получили подробную инструкцию о порядке взаимодействия при призыве военнообязанных на военную службу. Об этом "Киев FM" рассказал заместитель начальника 4-го центра рекрутинга ТрО ВСУ капитан Игорь Швайка.

По его словам, в обширном документе объемом в полторы сотни страниц изложена памятка о том, как правильно обращаться с людьми, призываемыми на военную службу.

Швайка отметил, что подобная инструкция существовала и раньше, но в этом варианте она "вылизана", и в документе даже четко прописана последовательность вежливого общения с родственниками человека, призываемого на военную службу.

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"Если есть подробный план, в котором прописаны обязанности, значит, существует ответственность за его невыполнение", — отметил представитель ТЦК, добавив, что служить должны все, поэтому на военную службу лучше поступать через рекрутинг, подписав контракт.

Напомним, что в Харькове во время проведения мероприятий по оповещению 74-летняя местная жительница получила тяжелые травмы. У пострадавшей диагностировали закрытый перелом шейки бедра и перелом ключицы.

Также Фокус писал о конфликте, произошедшем в Хмельницком. Толпа граждан пыталась спасти от мобилизации 25-летнего тренера, которого признали годным к военной службе.