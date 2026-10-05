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Физическая сила, телефон и принуждение: каковы правила "мобилизации по закону", — Лубинец (видео)

фотографии мобилизации и работы ТЦК
Лубинец рассказал о запрете насилия в отношении ТЦК и о мобилизации (иллюстративное фото) | Фото: Соцсети

В Украине закон четко определяет полномочия территориальных центров комплектования при проведении мобилизационных мероприятий, пояснил уполномоченный по защите прав человека Дмитрий Лубинец. Какие требования предъявляются к действиям военкомов и в какой момент заканчиваются их полномочия?

Днём 5 октября Лубинец опубликовал на своём YouTube-канале короткое видео, в котором рассказал о полномочиях сотрудников территориальных центров комплектования. Запись появилась в ответ на обращения граждан относительно нарушений со стороны военкоматов. Чиновник подчеркнул, что военкоматы должны действовать в соответствии с законами Украины и, в частности, не имеют права применять силу и игнорировать заключения военно-врачебной комиссии.

Мобилизация в Украине — Лубинец о полномочиях ВКК

"Люди должны четко понимать, что ТЦК имеют право делать, а где заканчиваются их полномочия. Мобилизация должна происходить исключительно в соответствии с законодательством Украины, без произвола, без унижения, с уважением к человеческому достоинству", — подчеркнул уполномоченный по защите прав человека.

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На какие действия имеют право военные ТЦК и СП:

  • проверять военно-учетные документы;
  • вручать повестки и проводить оповещение;
  • направлять на ВЛК. При этом во время прохождения медкомиссии "должны учитываться состояние здоровья человека и медицинские документы, законные основания для отсрочки также должны быть надлежащим образом рассмотрены";
  • проводить другие мобилизационные мероприятия, предусмотренные законом.

Какие действия не вправе совершать военнослужащие ТЦК и СП:

  • применять силу, угрожать или унижать гражданина;
  • незаконно задерживать или удерживать, затаскивать в автомобили;
  • изымать телефоны или личные вещи.

"Защита Украины — это наша конституционная обязанность, но выполнение воинского долга не означает отказ от своих прав", — звучит в видеообращении.

На своей странице в Telegram Лубинец особо подчеркнул, что за нарушения во время мобилизации отвечает главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый. Также отмечается, что чиновник не допустит повторения "наследия" предыдущего главнокомандующего Александра Сырского.

ссылка на пост Лубиннеца о полномочиях ТЦК
Мобилизация в Украине — Лубинец о полномочиях ВКК
Фото: Скриншот

Мобилизация в Украине — какие полномочия имеет ТЦК

Отметим, что об правах сотрудников ТЦК во время мобилизации в Украине Фокусу рассказала адвокат Надежда Коринна. Среди прочего, Коринна пояснила, что в военкомате не имеют права изымать у людей телефоны, но, в то же время, на территории центра может быть запрещена фото- и видеосъемка. При этом гражданам могут предложить оставить личные вещи в специальном шкафчике: если вещи изымают принудительно, то речь идет о нарушении закона. Кроме того, если возникла необходимость провести обыск, то на такие действия имеют право исключительно сотрудники Национальной полиции.

Напоминаем, что в сентябре юристы разъяснили, имеют ли право военные ТЦК стрелять во время проведения мобилизационных мероприятий. Кроме того, выяснилось, что в некоторых случаях военкоматы действительно имеют законное право входить в жилища граждан.