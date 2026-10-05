Физическая сила, телефон и принуждение: каковы правила "мобилизации по закону", — Лубинец (видео)

В Украине закон четко определяет полномочия территориальных центров комплектования при проведении мобилизационных мероприятий, пояснил уполномоченный по защите прав человека Дмитрий Лубинец. Какие требования предъявляются к действиям военкомов и в какой момент заканчиваются их полномочия?

Днём 5 октября Лубинец опубликовал на своём YouTube-канале короткое видео, в котором рассказал о полномочиях сотрудников территориальных центров комплектования. Запись появилась в ответ на обращения граждан относительно нарушений со стороны военкоматов. Чиновник подчеркнул, что военкоматы должны действовать в соответствии с законами Украины и, в частности, не имеют права применять силу и игнорировать заключения военно-врачебной комиссии.

Мобилизация в Украине — Лубинец о полномочиях ВКК

"Люди должны четко понимать, что ТЦК имеют право делать, а где заканчиваются их полномочия. Мобилизация должна происходить исключительно в соответствии с законодательством Украины, без произвола, без унижения, с уважением к человеческому достоинству", — подчеркнул уполномоченный по защите прав человека.

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На какие действия имеют право военные ТЦК и СП:

проверять военно-учетные документы;

вручать повестки и проводить оповещение;

направлять на ВЛК. При этом во время прохождения медкомиссии "должны учитываться состояние здоровья человека и медицинские документы, законные основания для отсрочки также должны быть надлежащим образом рассмотрены";

проводить другие мобилизационные мероприятия, предусмотренные законом.

Какие действия не вправе совершать военнослужащие ТЦК и СП:

применять силу, угрожать или унижать гражданина;

незаконно задерживать или удерживать, затаскивать в автомобили;

изымать телефоны или личные вещи.

"Защита Украины — это наша конституционная обязанность, но выполнение воинского долга не означает отказ от своих прав", — звучит в видеообращении.

На своей странице в Telegram Лубинец особо подчеркнул, что за нарушения во время мобилизации отвечает главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый. Также отмечается, что чиновник не допустит повторения "наследия" предыдущего главнокомандующего Александра Сырского.

Мобилизация в Украине — Лубинец о полномочиях ВКК Фото: Скриншот

Мобилизация в Украине — какие полномочия имеет ТЦК

Отметим, что об правах сотрудников ТЦК во время мобилизации в Украине Фокусу рассказала адвокат Надежда Коринна. Среди прочего, Коринна пояснила, что в военкомате не имеют права изымать у людей телефоны, но, в то же время, на территории центра может быть запрещена фото- и видеосъемка. При этом гражданам могут предложить оставить личные вещи в специальном шкафчике: если вещи изымают принудительно, то речь идет о нарушении закона. Кроме того, если возникла необходимость провести обыск, то на такие действия имеют право исключительно сотрудники Национальной полиции.

Напоминаем, что в сентябре юристы разъяснили, имеют ли право военные ТЦК стрелять во время проведения мобилизационных мероприятий. Кроме того, выяснилось, что в некоторых случаях военкоматы действительно имеют законное право входить в жилища граждан.