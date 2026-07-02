Что делать, если сотрудники ТЦК пытаются проникнуть в жилье: адвокат назвал единственный правильный шаг

Сотрудники ТЦК не имеют права входить в квартиру, дом или офис без постановления следственного судьи. Исключение составляют лишь отдельные случаи, когда у полиции имеются законные основания для немедленного проникновения в связи с угрозой совершения тяжкого преступления.

Об этом сообщил адвокат, кандидат юридических наук Владимир Пищида в комментарии "УНИАН".

По его словам, порядок проведения мобилизации, утвержденный постановлением правительства № 560, позволяет сотрудникам ТЦК входить в помещения вместе с полицией только в том случае, если правоохранители действуют на основании постановления следственного судьи.

Юрист пояснил, что без такого постановления полиция может проникнуть в жилище только в исключительных случаях, когда необходимо немедленно предотвратить тяжкое преступление, в частности убийство или изнасилование.

"Если полиция вместе с сотрудниками ТЦК приходит в квартиру или дом без такого решения, то никто не может заставить человека открыть дверь", — сказал Пищида.

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Адвокат подчеркнул, что при вручении повестки на прохождение военно-медицинской комиссии сотрудники ТЦК не имеют права требовать доступа к жилью. Если они пытаются силой проникнуть на частную территорию или в квартиру, он советует звонить по номеру 102 и сообщать о попытке незаконного проникновения. По словам юриста, были случаи, когда патрульные пресекали такие действия.

Отдельно Пищида пояснил, что во время обыска постановление суда определяет конкретное помещение, в которое разрешен доступ, поэтому никто не имеет права заходить в другие кабинеты. Если же сотрудники ТЦК приходят на место работы военнообязанного без таких оснований, охрана бизнес-центра может на законных основаниях не впустить их в здание.

В то же время, по словам адвоката, сотрудники ТЦК имеют право входить в общественный транспорт, поскольку он является общественным местом.

Напомним, ранее Минобороны представило план реформы украинской армии. Он предусматривает, в частности, повышение денежного довольствия военнослужащих и введение четких сроков службы.

Кроме того, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о "рекордном" количестве задержаний сотрудников ТЦК.