Що робити, якщо ТЦК намагаються зайти до житла: адвокат назвав єдиний правильний крок

Працівники ТЦК не можуть заходити до квартири, будинку чи офісу без ухвали слідчого судді. Виняток стосується лише окремих випадків, коли поліція має законні підстави для невідкладного проникнення через загрозу тяжкого злочину.

Про це повідомив адвокат, кандидат юридичних наук Володимир Пищида у коментарі “УНІАН”.

За його словами, порядок проведення мобілізації, затверджений постановою уряду №560, дозволяє працівникам ТЦК заходити до приміщень разом із поліцією лише тоді, коли правоохоронці діють на підставі ухвали слідчого судді.

Юрист пояснив, що без такої ухвали поліція може проникнути до житла лише у виняткових ситуаціях, коли необхідно негайно запобігти тяжкому злочину, зокрема вбивству чи зґвалтуванню.

“Якщо поліція з працівниками ТЦК приходять до квартири чи будинку без такого рішення, то ніхто не може примусити людину відчинити двері”, — сказав Пищида.

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Адвокат наголосив, що під час вручення повістки на проходження військово-лікарської комісії працівники ТЦК не мають права вимагати доступу до житла. Якщо вони намагаються силоміць потрапити на приватну територію або до квартири, він радить телефонувати на 102 і повідомляти про спробу незаконного проникнення. За словами юриста, були випадки, коли патрульні перешкоджали таким діям.

Окремо Пищида пояснив, що під час обшуку ухвала суду визначає конкретне приміщення, до якого дозволено доступ, тому ніхто не має права заходити до інших кабінетів. Якщо ж працівники ТЦК приходять до місця роботи військовозобов’язаного без таких підстав, охорона бізнес-центру може законно не впустити їх до будівлі.

Водночас, за словами адвоката, працівники ТЦК мають право заходити до громадського транспорту, оскільки він є публічним місцем.

Нагадаємо, раніше Міноборони представило план реформи української армії. Він передбачає, зокрема, підвищення грошового забезпечення військовослужбовців і запровадження чітких термінів служби.

Також Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про "рекордну" кількість затримань працівників ТЦК.