Без телефона и связи: юрист объяснила, когда в ТЦК могут изъять имущество военнообязанного

Могут ли сотрудники ТЦК изъять телефон или личные вещи военнообязанного? Адвокат по просьбе Фокуса прокомментировала ситуацию и объяснила, что разрешено, а что может являться нарушением.

Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не имеют законных оснований принудительно изымать у военнообязанных телефоны или другие личные вещи. В то же время в помещении ТЦК могут действовать правила пропускного и внутриобъектного режима, предусматривающие запрет на фото- и видеосъемку. Об этом Фокусу рассказала адвокат Надежда Коринна.

По её словам, ни один закон или подзаконный нормативно-правовой акт не предоставляет военнослужащим или сотрудникам ТЦК полномочий принудительно изымать у граждан средства связи или личные вещи.

В то же время требование прекратить съемку или выключить телефон в помещении ТЦК может быть законным, если там установлен соответствующий режим. Также человеку могут предложить добровольно оставить телефон на контрольно-пропускном пункте в специальном шкафу для временного хранения.

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Надежда Коринна , адвокат, сертифицированный медиатор, доктор философии в области права, профессор кафедры финансового и налогового права Государственного налогового университета и председатель Всеукраинского профессионального союза адвокатов Украины

Любое физическое изъятие телефона силой, принудительный обыск карманов или удержание вещей против воли владельца вне рамок установленного процессуального порядка является прямым превышением служебных полномочий.

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Коринна отмечает, что принудительное ограничение права собственности и пользования имуществом регулируется Кодексом об административных правонарушениях или Уголовно-процессуальным кодексом Украины. По её словам, изъятие допускается в отношении вещей, являющихся орудием или непосредственным объектом правонарушения. Более того, факт изъятия должен быть зафиксирован в соответствующем протоколе, а его копия должна быть вручена лицу.

Адвокат также обратила внимание на процедуру личного досмотра. По её словам, проводить его имеют право уполномоченные должностные лица, преимущественно сотрудники Национальной полиции.

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Кроме того, адвокат рассказала о случаях, когда военнообязанного фактически удерживают в помещениях ТЦК и СП.

"Задержание, а точнее административное задержание, осуществляется исключительно полицией", — отметила Коринна.

Она подчеркнула, что административное задержание не может длиться более трёх часов, а в исключительных случаях — до 72 часов. О задержании должны быть немедленно уведомлены родственники и Региональный центр по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи.

У сотрудников ТЦК и СП нет законных оснований для изъятия личных вещей, в том числе телефонов. Ни один закон Украины или подзаконный нормативно-правовой акт не предоставляет военнослужащим или сотрудникам ТЦК и СП полномочий принудительно изымать у граждан, в том числе и у военнообязанных, средства связи или личные вещи

По словам адвоката, принудительное удержание военнообязанного сотрудниками ТЦК против его воли, в зависимости от обстоятельств, может иметь признаки незаконного лишения свободы или похищения человека по статье 146 Уголовного кодекса Украины, превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения по статье 426-1 УК Украины. Если к таким действиям привлечены полицейские, она также допускает применение статьи 365 УК Украины.

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Адвокат советует в такой ситуации не вступать в сознательный конфликт, особенно если человек фактически остается без связи и поддержки. По возможности нужно сообщить о своем местонахождении родственникам или близким. Если человеку дают документы на подпись, Коринна советует не отказываться от подписи, а письменно указывать свои возражения и возможные нарушения.

В качестве примера она приводит следующую формулировку: "Мой телефон был изъят принудительно, меня лишили конституционного права на юридическую помощь (ст. 59 Конституции Украины). Нарушена процедура прохождения ВЛК. Не учтены имеющиеся заболевания и т. д.".

Если родственники знают, что человек находится в ТЦК, но не могут с ним связаться, адвокат советует незамедлительно обратиться к адвокату.

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По её словам, в случае нарушения законодательства сотрудники ТЦК могут нести дисциплинарную ответственность по результатам служебного расследования, а в зависимости от обстоятельств — и уголовную. Коринна рекомендует привлекать в таких ситуациях адвоката, имеющего опыт оказания юридической помощи именно по делам, связанным с работой ТЦК и прохождением военной службы.

Напомним, ранее "Фокус" писал о новых штрафах для водителей и о том, за что могут лишить прав.