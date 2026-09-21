Могут лишить прав на полгода: что известно о новых штрафах для водителей

Водителям грозят штрафы до 34 тыс. грн. Адвокат рассказал Фокусу, как будут наказывать за слишком громкий выхлоп, а также дал советы владельцам автомобилей и мотоциклов относительно дальнейших действий и обжалования.

В Украине предлагают ужесточить ответственность за чрезмерный шум, производимый двигателями и выхлопными системами автомобилей и мотоциклов. Соответствующие положения содержатся в законопроекте № 15358. Если его примут, размер штрафа для водителей будет зависеть от того, было ли нарушение первым или повторным, а также от того, действует ли военное положение.

О том, какие именно санкции предусматривает законопроект, как будет измеряться уровень шума и при каких обстоятельствах водитель сможет обжаловать постановление полиции, рассказал адвокат Игорь Ясько.

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Конкретные допустимые показатели шума в децибелах в законопроекте не определены. По словам адвоката, их должны дополнительно установить Минздрав совместно с Министерством развития общин и территорий в течение трёх месяцев после принятия закона.

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Игорь Ясько , управляющий партнер АО "Юридическая компания "WINNER", к.ю.н., адвокат

Законопроект № 15358 устанавливает рамочную ответственность за превышение допустимого уровня шума двигателей или выхлопных систем. Конкретные предельные значения (децибелы) в самом тексте закона не прописаны — их должны дополнительно разработать и утвердить Министерство здравоохранения совместно с Министерством развития общин и территорий в течение трех месяцев после принятия закона.

Сам законопроект предусматривает различные санкции в зависимости от количества нарушений.

В мирное время:

за первое нарушение — 8500 грн;

за повторное нарушение в течение года — 17 000 грн и возможное лишение права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.

Во время военного положения:

за первое нарушение — 17 000 грн;

за повторное в течение года — 34 000 грн и обязательное лишение права управления транспортным средством на 3–6 месяцев.

Как отмечает Ясько, законопроект не предусматривает постоянной конфискации автомобиля или мотоцикла за громкий выхлоп.

В то же время транспортное средство могут временно задержать и отбуксировать на штрафную стоянку в случае наличия существенных неисправностей выхлопной системы или отсутствия необходимых документов — до устранения причин задержания.

Как полиция должна определять уровень шума

Важным моментом является сам факт того, что автомобиль или мотоцикл кажется слишком громким, — он не должен служить единственным доказательством нарушения.

По словам адвоката, уровень шума следует измерять специальным сертифицированным прибором — шумомером или децибелометром. При этом необходимо соблюдать установленную процедуру. В частности, должны быть определены расстояние до выхлопной трубы, угол наклона, уровень фонового шума и обороты двигателя.

Сам прибор также должен проходить регулярную поверку.

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Если измерения были проведены с нарушением процедуры или использовался несертифицированный или непроверенный прибор, это может стать основанием для обжалования постановления.

"Измерение должно проводиться с помощью специальных сертифицированных приборов — шумомеров (децибелометров). Измерение должно проводиться в соответствии с четкой процедурой (расстояние от выхлопной трубы, угол наклона, уровень фонового шума, обороты двигателя), а сами приборы должны проходить регулярную поверку. Если процедура нарушена или прибор не сертифицирован, протокол легко обжалуется", — объясняет адвокат.

Будут ли штрафовать за громкий заводской выхлоп

Отдельный вопрос, вызывающий беспокойство, — автомобили и мотоциклы, у которых громкий звук выхлопа предусмотрен уже на заводе. Ясько объясняет, что заводские технические характеристики транспортного средства подтверждаются сертификатом соответствия или паспортными данными производителя. В частности, некоторые спортивные автомобили и мотоциклы могут иметь повышенный уровень шума, предусмотренный их заводской конструкцией и соответствующими стандартами.

Эксперт советует в первую очередь вернуть штатную выхлопную систему, если на ТС установлен явный "прямоток" без соответствующих сертификатов. А также отремонтировать выхлопную систему, то есть заварить прогоревшую часть глушителя или заменить изношенные уплотнители

По словам адвоката, полиция должна доказать факт нарушения. Среди доказательств могут быть результаты измерения шума, видеозапись процедуры и данные о внесении изменений в конструкцию транспортного средства.

Также следует обратить внимание на заметные изменения в выхлопной системе — например, демонтаж катализатора или резонатора, установку прямоточной системы или самодельную сварку.

Если автомобиль или мотоцикл остался в заводской комплектации, водитель сможет подтвердить это документами производителя.

Как владельцам шумных автомобилей и мотоциклов избежать штрафа и что приобрести

Адвокат советует владельцам транспортных средств заранее проверить выхлопную систему.

Если установлена прямоточная система без соответствующих сертификатов, следует восстановить заводскую конструкцию. Также необходимо устранить неисправности — в частности, прогоревший глушитель или изношенные уплотнители.

Заводские технические характеристики определяются сертификатом соответствия транспортного средства или паспортными данными производителя (некоторые спортивные автомобили и мотоциклы имеют громкий выхлоп в заводской комплектации, соответствующий стандарту ЕЭК ООН)

Владельцам спортивной техники Ясько рекомендует иметь документы на транспортное средство или выхлопную систему, в которых указаны заводские характеристики шума.

Для мотоциклов также существуют съёмные глушители (dB-killer), а для некоторых выхлопных систем — регулируемые заслонки, позволяющие снизить уровень шума при движении по городу.

Как обжаловать штраф за громкий выхлоп

Если водитель считает постановление полиции незаконным, его можно обжаловать в течение 10 дней с момента вынесения. По словам Яська, обратиться можно в районный суд по месту регистрации водителя или по месту совершения правонарушения.

Среди возможных оснований для обжалования адвокат называет:

отсутствие акта измерения шума;

использование несертифицированного или непроверенного прибора;

нарушение установленной методики измерения;

проведение измерения в условиях, которые могли повлиять на его результат, в частности при значительном постороннем шуме или в замкнутом пространстве;

отсутствие надлежащих доказательств того, что конструкция выхлопной системы была изменена.

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В случае принятия законопроекта о новых штрафах для водителей ответственность будет зависеть не только от факта превышения допустимого уровня шума, но и от того, был ли он должным образом зафиксирован и измерен.

Напомним, что Фокус ранее сообщал, что Верховная Рада поддержала законопроект, направленный против любителей прямотоков. Также ВР отклонила закон о штрафах за превышение скорости. Для принятия решения депутатам не хватило всего одного голоса.