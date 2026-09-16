Рада поддержала законопроект против любителей прямотоков: кому и какие штрафы грозят

Парламент в первом чтении поддержал законопроект №15358, который предлагает ввести штрафы за превышение допустимого уровня шума двигателей и выхлопных систем.

Законопроект, в частности, направлен на устранение фактора акустической дезориентации сил ПВО и мобильных огневых групп из-за имитации звуков вражеских беспилотников. "За" проголосовали 261 народный депутат, сообщил один из инициаторов законопроекта, нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Уберем этих мажорных идиотов на громких мотоциклах и автомобилях с дорог", — написал он.

Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Принятие за основу документа подтвердили и на сайте Верховной Рады.

Авторы законопроекта предлагают штрафовать водителей за превышение допустимого уровня шума двигателей и выхлопных систем.

В период действия военного положения штрафы составляют 1000 необлагаемых налогом минимумов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев или без такового за первое нарушение и 2000 с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев — за повторное . То есть речь идет о штрафах от 17 до 34 тысяч гривен.

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Первое нарушение будет рассматриваться органами Национальной полиции во внесудебном порядке — для обеспечения оперативности реагирования и неотвратимости привлечения к ответственности непосредственно на месте.

Повторное нарушение передается в суд, поскольку применение санкции в виде лишения права управления в соответствии с требованиями процессуального законодательства может осуществляться исключительно по решению суда.

После вступления закона в силу Министерству здравоохранения совместно с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры нужно будет в трехмесячный срок разработать и утвердить предельные нормы допустимого уровня внешнего шума от находящихся в эксплуатации транспортных средств, дифференцированные в зависимости от категории транспортного средства, типа двигателя и его объема или мощности, а также повышенные требования к допустимому уровню шума в ночное время (с 22:00 до 08:00).

В то же время сегодня Рада провалила закон о штрафах за превышение скорости. Для принятия решения депутатам не хватило всего одного голоса.

Напомним, законопроект №15358 был подан в парламент еще в июне.

"Это уже не просто вопрос комфорта. Во время войны такие звуки часто похожи на дроны. Граждане и дети пугаются, ветераны могут получать ПТСР-триггеры, а ПВО и полиция отвлекаются от реальных угроз. Я уже не говорю о том, что ночью спать с открытым окном почти невозможно живущим рядом с большими улицами", — объяснял Железняк.

Очень похожий законопроект Железняк вносил в Верховную Раду еще в июле 2023 года, предлагая наказывать нерадивых мото- и автовладельцев за превышение уровня шума. После получения законопроекта парламентом о его дальнейшей судьбе неизвестно уже три года.