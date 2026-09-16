Верховна Рада підтримала законопроект проти любителів прямотоків: кому і які штрафи загрожують

Парламент у першому читанні підтримав законопроект № 15358, що передбачає запровадження штрафів за перевищення допустимого рівня шуму двигунів та вихлопних систем.

Законопроект, зокрема, спрямований на усунення фактора акустичної дезорієнтації сил ППО та мобільних вогневих груп, що виникає внаслідок імітації звуків ворожих безпілотників. "За" проголосували 261 народний депутат, повідомив один з ініціаторів законопроекту, нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.

"Приберемо цих мажорних ідіотів на гучних мотоциклах та автомобілях з доріг", — написав він.

Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Про ухвалення документа за основу повідомили також на сайті Верховної Ради.

Автори законопроекту пропонують штрафувати водіїв за перевищення допустимого рівня шуму двигунів та вихлопних систем.

У період дії воєнного стану штрафи становлять 1000 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян із позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або без такого позбавлення за перше порушення та 2000 із позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців — за повторне порушення. Тобто йдеться про штрафи від 17 до 34 тисяч гривень.

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Перше порушення розглядатиметься органами Національної поліції у позасудовому порядку — з метою забезпечення оперативного реагування та неминучості притягнення до відповідальності безпосередньо на місці.

Повторне порушення передається до суду, оскільки застосування санкції у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом відповідно до вимог процесуального законодавства може здійснюватися виключно на підставі рішення суду.

Після набрання законом чинності Міністерству охорони здоров’я спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури потрібно буде протягом трьох місяців розробити та затвердити граничні норми допустимого рівня зовнішнього шуму від транспортних засобів, що перебувають в експлуатації, диференційовані залежно від категорії транспортного засобу, типу двигуна та його об’єму або потужності, а також підвищені вимоги до допустимого рівня шуму в нічний час (з 22:00 до 08:00).

Водночас сьогодні Рада провалила закон про штрафи за перевищення швидкості. Для ухвалення рішення депутатам не вистачило всього одного голосу.

Нагадаємо, що законопроект № 15358 було подано до парламенту ще в червні.

"Це вже не просто питання комфорту. Під час війни такі звуки часто нагадують дрони. Громадяни та діти лякаються, у ветеранів можуть виникати тригери ПТСР, а ППО та поліція відволікаються від реальних загроз. Я вже не кажу про те, що вночі спати з відкритим вікном майже неможливо тим, хто живе поруч із великими вулицями", — пояснював Железняк.

Дуже схожий законопроект Железняк вносив до Верховної Ради ще в липні 2023 року, пропонуючи карати недбалих власників мотоциклів та автомобілів за перевищення рівня шуму. Після того, як парламент отримав цей законопроект, його подальша доля залишається невідомою вже три роки.