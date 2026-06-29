"Дістало вже!": у Раді вимагають карати власників автомобілів і мотоциклів за гучну їзду

До парламенту подано законопроект № 15358, який передбачає запровадження адміністративної відповідальності для водіїв, чиї автомобілі та мотоцикли навмисно перевищують допустимий рівень шуму.

Про це у своїх соцмережах повідомив один із його авторів, Ярослав Железняк, народний депутат від партії "Голос".

"Це вже не просто питання комфорту. Під час війни такі звуки часто нагадують дрони. Громадяни та діти лякаються, у ветеранів можуть виникати тригери ПТСР, а ППО та поліція відволікаються від реальних загроз. Я вже не кажу про те, що вночі спати з відкритим вікном майже неможливо тим, хто живе поруч із великими вулицями", — пояснив депутат.

Що передбачає законопроект?

окрема відповідальність за перевищення допустимого рівня шуму транспорту

штрафи в мирний час: 8500 грн (500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, НМДГ), повторно — 17 000 грн (100 НМДГ)

під час воєнного стану: вперше — 17 000 грн, повторно — 34 000 грн;

за повторне порушення під час війни — обов’язкове позбавлення прав на 3–6 місяців

Відео дня

Крім того, Міністерство охорони здоров’я та профільне міністерство мають встановити чіткі норми шуму, окремо для нічного часу з 22:00 до 08:00

"Мова йде не про те, щоб "заборонити їздити". Мова йде про безпеку, повагу до людей і нормальні правила під час війни. Я щиро не розумію, як у людини вистачило розуму купити собі авто за понад 100 тис. доларів, переобладнати його, але не вистачає хоч трохи інтелекту, щоб оцінити, як такі "гонки" та ревіння на весь район сприймаються під час війни", — зазначає Железяк.

Після ухвалення закону, застерігає депутат, ті, хто захоче "поганяти", можуть їхати за місто або на трек, а в населеному пункті правила мають бути однаковими для всіх.

Зазначимо, що дуже схожий законопроект Железняк вносив до Верховної Ради ще в липні 2023 року, пропонуючи карати недбалих власників мотоциклів та автомобілів за перевищення рівня шуму. Після отримання законопроекту парламентом про його подальшу долю невідомо вже три роки.

Нагадаємо, в Україні готують систему штрафних балів для водіїв за порушення правил дорожнього руху. Якщо протягом 365 днів водій набере 15 балів, його водійське посвідчення буде призупинено.