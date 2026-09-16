Штрафов в размере 17 тысяч за превышение скорости не будет: подробности голосования в Раде

Верховная Рада Украины отклонила законопроект о новых штрафах за превышение скорости: для принятия решения депутатам не хватило всего одного голоса.

15 сентября Верховная Рада не смогла принять в первом чтении законопроект № 15348, предусматривающий ужесточение ответственности за нарушения правил дорожного движения, которые могут приводить к травмированию и гибели людей. Об этом стало известно из официальных данных о пленарном заседании Верховной Рады 15 сентября.

Целью законопроекта было изменение действующих норм наказания для водителей-нарушителей и введение новых размеров штрафов за существенное превышение допустимой скорости движения. Он был зарегистрирован в Верховной Раде 24 июня 2026 года под названием "Проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ужесточения ответственности за действия, приводящие к травматизму и смертности на дорогах".

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Перед непосредственным рассмотрением депутаты поддержали упрощенную процедуру для законопроектов № 15348 и № 15348-1 — за это проголосовали 200 народных депутатов. После этого состоялось обсуждение основного документа.

В ходе сигнального голосования по законопроекту № 15348 решение принять не удалось: сначала "за" высказались 221 депутат, пять воздержались, ещё 69 не голосовали. Повторное сигнальное голосование дало 210 голосов "за", шесть депутатов воздержались, 80 не голосовали.

Таким образом, из-за отсутствия минимальной поддержки в 226 голосов депутатского корпуса документ не прошел первое чтение. После неудачного голосования народные депутаты также не смогли отправить документ на доработку в профильный комитет или вернуть субъекту права законодательной инициативы. Это означает, что законопроект считается отклоненным.

Что предлагалось изменить

Законопроект касался ужесточения ответственности за действия водителей, приводящие к травматизму и смертности на дорогах. В парламенте ранее поясняли, что среди предложенных изменений есть нормы, касающиеся систематических нарушений правил дорожного движения, в частности превышения скорости.

По словам народного депутата Вячеслава Медяника, одна из предложенных норм предусматривала наказание за систематическое значительное превышение скорости. Он приводил пример: если водитель пять и более раз превысил скорость на 60 или 80 км/ч, следующий штраф должен был составить 17 тысяч гривен.

Кроме того, в парламенте обсуждалась необходимость ужесточения ответственности за систематические нарушения ПДД и устранения возможности избежать наказания из-за незначительности правонарушения.

Что действует сейчас

В настоящее время действующие правила ответственности за превышение скорости остаются без изменений. По данным Национальной полиции, превышение установленного ограничения скорости более чем на 20 км/ч влечет за собой штраф в размере 340 гривен, а более чем на 50 км/ч — 1700 гривен.

Превышение скорости в большинстве случаев фиксируется автоматическими комплексами. Национальная полиция сообщала, что по состоянию на июнь 2026 года в Украине действовали 376 приборов контроля в местах, где часто происходят ДТП с тяжкими последствиями. За 2025 год автоматическая система зафиксировала нарушения, а превышение скорости оставалось одной из распространенных причин ДТП с тяжкими последствиями.

Реакция Игоря Клименко

Игорь Клименко, который с 15 сентября занимает должность руководителя Национального координационного центра кибербезопасности, а до этого занимал пост министра внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года по 3 августа 2026 года, уже отреагировал на решение Верховной Рады не поддержать законопроект № 15348 об ужесточении ответственности за нарушение правил дорожного движения.

"Обидно, что вопрос безопасности на дорогах до сих пор не стоит на повестке дня. Но мы не сдаемся", — написал Клименко.

По его словам, по поручению президента Владимира Зеленского МВД совместно с соответствующими органами и представителями общественности продолжит работу над решениями в сфере безопасности дорожного движения.

"По поручению Президента вместе с соответствующими органами и общественностью будем продолжать работать над решениями, от которых напрямую зависят жизнь и здоровье людей", — отметил министр.

Напомним, 31 августа в Киеве и области начали работу "фантомные патрули". За первый день их работы в Киеве и Киевской области было вынесено 810 постановлений за автоматически зафиксированные нарушения ПДД. Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, уточнив, что речь идет прежде всего о превышении установленной скорости.

Кроме того, мы сообщали, что "фантомные" патрули планируется запустить на дорогах Львовской и Днепропетровской областей, а в Киевской области — усилить их работу.