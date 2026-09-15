"Фантомы" расширяют зону поиска нарушителей в Украине: где ожидать патрули
На украинские дороги выходят новые незаметные патрули "Фантом": автоматическая фиксация нарушений ПДД распространяется на Львовскую, Днепропетровскую и Киевскую области.
В Украине планируют расширить сеть патрульных автомобилей "Фантом", оснащенных системами автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Специализированные автомобили должны появиться на дорогах Львовской и Днепропетровской областей, а в Киевской области их работу планируют усилить. Об этом 15 сентября сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в эфире телеканала "Мы — Украина".
По словам Алексея Белошицкого, значительное увеличение количества спецавтомобилей на дорогах является частью реализации стратегических планов Министерства внутренних дел.
"Да, действительно, в планах, которые уже были озвучены министром внутренних дел, предусмотрено расширение сети и увеличение количества транспортных средств "Фантом"", — заявил начальник Департамента патрульной полиции.
В настоящее время правоохранительные органы готовят техническую и организационную базу для запуска экипажей в новых регионах:
- Львовская область — развертывание новых "Фантомов" для контроля за аварийно опасными участками и трассами международного значения;
- Днепропетровская область — запуск специальных автомобилей на ключевых магистралях региона.
Отдельно говорится об активизации деятельности "Фантомов" в Киевской области.
В то же время полиция должна отдельно сообщить точные сроки расширения сети и количество автомобилей, которые дополнительно появятся на дорогах.
Что такое "Фантомы" и как они фиксируют нарушения
"Фантомы" — это специальные автомобили патрульной полиции, которые внешне практически не отличаются от обычных машин на дороге. Внутри они оснащены мобильными комплексами автоматической фиксации, которые контролируют скорость транспортных средств, распознают номерные знаки и передают полученные данные в систему автофиксации.
Комплекс может работать как во время движения самого "Фантома", так и когда автомобиль стоит. Система способна одновременно отслеживать до 50 транспортных средств, причем нарушения могут фиксироваться как в попутном, так и в встречном направлении.
После того как система определяет автомобиль, превысивший допустимую скорость, она фиксирует его номерной знак. Данные проверяются в соответствующих базах, после чего информация поступает в систему автоматической фиксации, которая формирует материалы для постановления об административном правонарушении. После проверки материалов уполномоченный полицейский выносит постановление.
Важно, что "Фантомы" работают не только как мобильные камеры. В автомобиле находятся полицейские в форменной одежде, поэтому экипаж может остановить водителя, если заметит другое опасное нарушение ПДД, которое не фиксируется автоматически. Речь идет, в частности, о проезде на запрещающий сигнал светофора, пересечении двойной сплошной линии, выезде на встречную полосу или нарушении правил проезда перекрестков.
"Фантомы" уже вернулись на дороги
Возвращение "Фантомов" на украинские дороги МВД анонсировало в августе 2026 года. Тогда ведомство сообщило, что перед возобновлением работы спецавтомобили должны были пройти техническую настройку, а оборудование — проверку и поверку.
Параллельно в Украине расширяют систему стационарной автоматической фиксации нарушений ПДД. С 20 августа начали работать ещё 50 комплексов, после чего их общее количество должно было увеличиться до 426. Новые комплексы, в частности, устанавливали во Львовской и Днепропетровской областях, а также в Киевской, Ровенской, Волынской, Закарпатской, Винницкой, Тернопольской, Черкасской и других областях.
В МВД пояснили, что увеличение количества камер и возвращение "Фантомов" являются частью мер по усилению контроля за соблюдением правил дорожного движения и снижению аварийности.
Напомним, 31 августа "фантомные патрули" вернулись на дороги Киева и Киевской области, и только за первый день работы автоматически зафиксировали 810 нарушений ПДД. Начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что по каждому случаю было вынесено постановление, причем речь шла прежде всего о превышении установленной скорости.
По словам Белошицкого, спецавтомобили внешне почти не отличаются от обычных машин и могут фиксировать скорость как во время движения, так и в неподвижном состоянии. В полиции отметили, что в дальнейшем количество "Фантомов" планируют увеличивать и расширять их присутствие в других регионах Украины
Также мы писали, что до начала полномасштабной войны"фантомы" проработали всего месяц. За это время полицейские привлекли к ответственности более 26 тысяч водителей за превышение скорости, сообщил министр внутренних дел Иван Выгивский.