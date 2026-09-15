"Фантоми" розширюють територію полювання на порушників: де очікувати патрулі

На українські дороги виходять нові непомітні патрулі «Фантом»: автоматична фіксація порушень ПДР розширюється на Львівщину, Дніпропетровщину та Київську область.

В Україні планують розширити мережу патрульних автомобілів "Фантом", які обладнані системами автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Спецавтівки мають з’явитися на дорогах Львівської та Дніпропетровської областей, а в Київській області їхню роботу планують посилити. Про це 15 вересня повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в ефірі телеканалу "Ми Україна".

За словами Олексія Білошицького, масштабне збільшення кількості спецавтомобілів на дорогах є виконанням стратегічних планів Міністерства внутрішніх справ.

"Так, дійсно, в планах, які вже були оголошені міністром внутрішніх справ, це розширення мережі і збільшення кількості транспортних засобів "Фантом"", — заявив начальник Департаменту патрульної поліції.

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Наразі правоохоронці готують технічну та організаційну базу для запуску екіпажів у нових регіонах:

Львівська область — розгортання нових "Фантомів" для контролю за аварійно небезпечними ділянками та трасами міжнародного значення;

— розгортання нових "Фантомів" для контролю за аварійно небезпечними ділянками та трасами міжнародного значення; Дніпропетровська область — запуск спецавтівок на ключових магістралях регіону.

Окремо йдеться про посилення роботи "Фантомів" у Київській області.

Водночас, точні терміни розширення мережі та кількість автомобілів, які додатково вийдуть на дороги, поліція має повідомити окремо.

Що таке "Фантоми" та як вони фіксують порушення

"Фантоми" — це спеціальні автомобілі патрульної поліції, які зовні майже не відрізняються від звичайних машин на дорозі. Усередині вони обладнані мобільними комплексами автоматичної фіксації, які контролюють швидкість транспортних засобів, розпізнають номерні знаки та передають отримані дані до системи автофіксації.

Комплекс може працювати як під час руху самого "Фантома", так і коли автомобіль стоїть. Система здатна одночасно відстежувати до 50 транспортних засобів, причому порушення можуть фіксуватися як у попутному, так і в зустрічному напрямку.

Після того як система визначає автомобіль, який перевищив дозволену швидкість, вона фіксує його номерний знак. Дані перевіряються у відповідних базах, після чого інформація надходить до системи автоматичної фіксації, яка формує матеріали для постанови про адміністративне правопорушення. Після перевірки матеріалів уповноважений поліцейський виносить постанову.

Важливо, що "Фантоми" працюють не лише як мобільні камери. У автомобілі перебувають поліцейські у форменому одязі, тому екіпаж може зупинити водія, якщо побачить інше небезпечне порушення ПДР, яке не фіксується автоматично. Йдеться, зокрема, про проїзд на заборонний сигнал світлофора, перетин подвійної суцільної, виїзд на зустрічну смугу або порушення правил проїзду перехресть.

"Фантоми" вже повернули на дороги

Повернення "Фантомів" на українські дороги МВС анонсувало у серпні 2026 року. Тоді відомство повідомляло, що перед відновленням роботи спецавтівки мали пройти технічні налаштування, а обладнання — перевірку та повірку.

Паралельно в Україні розширюють систему стаціонарної автоматичної фіксації порушень ПДР. Із 20 серпня запрацювали ще 50 комплексів, після чого їхня загальна кількість мала зрости до 426. Нові комплекси, зокрема, встановлювали у Львівській та Дніпропетровській областях, а також у Київській, Рівненській, Волинській, Закарпатській, Вінницькій, Тернопільській, Черкаській та інших областях.

У МВС пояснювали, що збільшення кількості камер та повернення "Фантомів" є частиною заходів із посилення контролю за дотриманням правил дорожнього руху та зменшення аварійності.

Нагадаємо, 31 серпня "фантомні патрулі" повернулися на дороги Києва та Київської області, і лише за перший день роботи автоматично зафіксували 810 порушень ПДР. Начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомляв, що за кожним випадком було винесено постанову, причому йшлося насамперед про перевищення встановленої швидкості.

За словами Білошицького, спецавтомобілі зовні майже не відрізняються від звичайних машин і можуть фіксувати швидкість як під час руху, так і стоячи. У поліції зазначили, що надалі кількість "Фантомів" планують збільшувати та розширювати їхню присутність в інших регіонах України

Також ми писали, що перед початком повномасштабної війни "фантоми" працювали лише місяць. За цей час поліцейські притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв за перевищення швидкості, повідомляв міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.