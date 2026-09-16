Штрафів у 17 тисяч за перевищення швидкості не буде: деталі голосування в Раді

ВРУ провалила законопроєкт про нові штрафи за перевищення швидкості: для ухвалення рішення депутатам не вистачило лише одного голосу.

Верховна Рада 15 вересня не змогла ухвалити за основу законопроєкт №15348, який передбачає посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що можуть призводити до травмування та загибелі людей. Про це стало відомо з офіційних даних про пленарне засідання Верховної Ради 15 вересня.

Законопроєкт мав на меті змінити чинні норми покарання для водіїв-порушників та ввести нові розміри штрафів за суттєве перевищення дозволеної швидкості руху. Його зареєстрували у Верховній Раді 24 червня 2026 року під назвою "Проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, які призводять до травматизму та смертності на дорогах".

Видео дня

Перед безпосереднім розглядом депутати підтримали скорочену процедуру для законопроєктів №15348 та №15348-1 — за це проголосували 200 народних депутатів. Після цього відбулося обговорення основного документа.

Під час сигнального голосування за законопроєкт №15348 рішення не змогли ухвалити: спочатку "за" висловився 221 депутат, п'ятеро утрималися, ще 69 не голосували. Повторне сигнальне голосування дало 210 голосів "за", шість депутатів утрималися, 80 не голосували.

Таким чином, через брак мінімальної підтримки у 226 голосів депутатського корпусу документ не пройшов перше читання. Після невдалого голосування нардепи також не змогли відправити документ на доопрацювання до профільного комітету чи повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи. Це означає, що законопроєкт вважається відхиленим.

Що пропонували змінити

Законопроєкт стосувався посилення відповідальності за дії водіїв, які призводять до травматизму та смертності на дорогах. У парламенті раніше пояснювали, що серед запропонованих змін є норми щодо систематичних порушень правил дорожнього руху, зокрема перевищення швидкості.

За словами народного депутата В'ячеслава Медяника, одна із запропонованих норм передбачала покарання за систематичне значне перевищення швидкості. Він наводив приклад: якщо водій п'ять і більше разів перевищив швидкість на 60 або 80 км/год, наступний штраф мав становити 17 тисяч гривень.

Також у парламенті говорили про необхідність посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР та усунення можливості уникати покарання через малозначність правопорушення.

Що діє зараз

Наразі чинні правила відповідальності за перевищення швидкості залишаються без змін. За даними Національної поліції, перевищення встановленого обмеження швидкості більш ніж на 20 км/год тягне за собою штраф 340 гривень, а більш ніж на 50 км/год — 1700 гривень.

Порушення швидкісного режиму в більшості випадків фіксують автоматичні комплекси. Національна поліція повідомляла, що станом на червень 2026 року в Україні працювали 376 приладів контролю у місцях концентрації ДТП із тяжкими наслідками. За 2025 рік автоматична система зафіксувала порушення, а швидкість залишалася однією з поширених причин ДТП із тяжкими наслідками.

Реакція Ігоря Клименка

Ігор Клименко, який з 15 вересня є керівником Національного координаційного центру кібербезпеки, а до того був міністром внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року до 3 серпня 2026 року, вже відреагував на рішення Верховної Ради не підтримати законопроєкт №15348 щодо посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

"Прикро, що безпека на дорогах досі не на часі. Але ми не зупиняємося", — написав Клименко.

За його словами, за дорученням президента Володимира Зеленського МВС разом із відповідними органами та представниками громадськості продовжить працювати над рішеннями у сфері безпеки дорожнього руху.

"За завданням Президента разом із відповідними органами та громадськістю продовжимо працювати над рішеннями, від яких безпосередньо залежать життя і здоров’я людей", — зазначив міністр.

Нагадаємо, 31 серпня в Києві та області почали працювати "фантомні патрулі". За перший день їхньої роботи в Києві та Київській області винесли 810 постанов за автоматично зафіксовані порушення ПДР. Про це повідомляв начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, уточнивши, що йдеться насамперед про перевищення встановленої швидкості.

Також ми писали, що "фантомні" патрулі планують запустити на дорогах Львівської та Дніпропетровської областей, а в Київській області посилити їхню роботу.