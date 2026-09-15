Верховная Рада одобрила меры наказания за операции с чужими банковскими картами. Юрист объяснил Фокусу новые правила по борьбе с дроп-сетями и их последствия для бизнеса, ведь компании вынуждены жестко контролировать деятельность своих менеджеров и финансовых распорядителей.

Верховная Рада поддержала законопроект № 16013, который предусматривает ужесточение ответственности за незаконные операции с платежными инструментами, банковскими данными и доступом к счетам. Документ, внесенный президентом Украины 2 сентября 2026 года в качестве неотложного, в частности, призван нанести удар по так называемым "дропам" и организаторам дроп-сетей.

Речь идет о людях, которые передают свои банковские карты, счета или доступ к ним другим лицам для проведения незаконных операций. Законопроект также касается тех, кто получает, приобретает, хранит или продает чужие платежные инструменты и банковские данные.

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Наказания и штрафы за использование чужих банковских карт

В документе, поддержанном Радой, предусмотрена, в частности, ответственность за передачу собственного платежного инструмента, индивидуальной учетной информации или доступа к счету с целью совершения другим лицом мошенничества или иного уголовного правонарушения. Штраф может составлять от 5 100 до 17 000 грн.

Для лиц, которые получают, приобретают, хранят или реализуют чужие платежные инструменты, данные или доступ к счетам с той же целью, предусмотрены значительно более строгие санкции — штраф от 51 000 до 170 000 грн, ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

Если такие действия совершены повторно или организованной группой, наказание может составлять от 5 до 8 лет лишения свободы.

Законопроект также ужесточает ответственность за подделку платежных инструкций, уведомлений, поручений, средств доступа к банковским и платежным счетам, электронным кошелькам, а также за незаконное завладение такими платежными инструментами и учетными данными.

Что изменится для "дропов"

Как объясняет Фокусу адвокат Игорь Быков, ранее привлечь "дропа" к ответственности только за передачу карты или счета было юридически сложно. Правоохранителям приходилось доказывать его непосредственное соучастие в конкретном преступлении — например, в мошенничестве, отмывании средств или уклонении от уплаты налогов.

Игорь Быков , адвокат АО "LESHCHENKO & PARTNERS", кандидат юридических наук

Внесенный президентом Украины в качестве неотложного законопроект № 16013 от 02.09.2026 призван кардинально изменить подходы к борьбе с киберпреступностью, платежным мошенничеством и теневыми финансовыми потоками. Документ внедряет требования Директивы (ЕС) 2019/713 о борьбе с мошенничеством и подделкой безналичных платежных средств.

Законопроект № 16013 призван устранить этот пробел путем введения отдельной статьи 200¹ Уголовного кодекса Украины.

"Так, часть 1 предлагаемой статьи 200¹ УК Украины касается "дропов" и устанавливает для них ответственность за передачу платежного инструмента, индивидуальной учетной информации, предоставления доступа к счету или электронному кошельку с целью совершения другими лицами мошенничества или иного уголовного правонарушения", — поясняет Быков.

В то же время вторая часть новой статьи ориентирована прежде всего на организаторов и участников дроп-сетей. Она охватывает получение, приобретение, хранение или иное завладение платежным инструментом другого лица, его учетной информацией или доступом к банковскому или платежному счету, а также передачу, сбыт или перевозку такого инструмента с целью совершения преступления.

Под ударом могут оказаться и компании

Законопроект предусматривает не только наказание для физических лиц. Предлагаемые изменения в Уголовный кодекс расширяют перечень оснований для применения мер уголовно-правового характера в отношении юридических лиц.

По словам Быкова, если уполномоченное лицо компании будет действовать в ее интересах с использованием дроп-сетей или поддельных платежных поручений, последствия могут оказаться критическими для самого бизнеса.

"Если уполномоченное лицо компании действует в ее интересах с использованием "дроп-сетей" или поддельных платежных поручений, к такому юридическому лицу может быть применена даже судебная ликвидация", — подчеркивает адвокат.

В то же время для добросовестного бизнеса новые правила могут оказать положительное влияние, поскольку должны ограничить возможности для недобросовестной конкуренции и использования дропов в схемах уклонения от уплаты налогов или "серого" эквайринга.

Для добросовестного бизнеса это положительный сигнал, ведь сократятся масштабы недобросовестной конкуренции со стороны тех, кто использует "дропы" для уклонения от уплаты налогов или "серого" эквайринга

Однако компаниям придется более внимательно контролировать работу менеджеров и сотрудников, имеющих доступ к корпоративным счетам и платежным инструментам. Быков обращает внимание на то, что использование сомнительных счетов или компрометация платежных данных сотрудниками потенциально может создать риски уже для всего юридического лица.

Существуют и риски: расширение сферы применения ст. 96³ УК означает, что компании должны жестко контролировать деятельность своих менеджеров и финансовых распорядителей. Использование сомнительных счетов или утечка платежных данных сотрудниками может поставить под угрозу существование всего юридического лица

Законопроект также предусматривает изменения в Уголовно-процессуальный кодекс в части подследственности. В частности, расследование по новой статье 200¹ УК должен проводить тот орган, который расследует основное уголовное правонарушение.

По оценке Быкова, криминализация непосредственного оборота банковских данных и доступа к платежным системам приближает украинское законодательство к европейским стандартам борьбы с платежным мошенничеством и обеспечивает выполнение требований Директивы ЕС 2019/713.

Адвокат советует предприятиям не ждать вступления новых норм в силу, а уже сейчас пересмотреть внутренние правила проведения платежей, контроль корпоративных карт и доступа, а также процедуры комплаенса.

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"Криминализация непосредственного обращения с банковскими данными и доступами к аккаунтам платежных систем является необходимым шагом на пути к соответствию европейским стандартам кибербезопасности и защиты платежных систем. Однако бизнесу следует действовать на опережение. Юридическим лицам необходимо уже сейчас провести аудит внутренних процедур проведения платежных операций, усилить контроль за коммерческими доступами и корпоративными картами, а также разработать четкие протоколы комплаенса. В случае возникновения претензий со стороны контролирующих или правоохранительных органов ключевое значение будет иметь своевременная оценка процессуальных рисков и квалифицированная правовая защита", — объясняет Быков.

Напомним, что в Украине нет автоматического налога на любой перевод с карты на карту. Налогообложение зависит от того, что именно означает платеж, кто его получает и каковы отношения между отправителем и получателем. Об этом Фокусу ранее рассказала адвокат Дина Дрижакова.