Деньги от родственников на карту: какую часть перевода заберет налоговая

Для подарков от родителей ставка составляет 0% НДФЛ и 0% военного сбора, то есть фактически ничего. А вот в других случаях может применяться 5% НДФЛ, а также 5% военного сбора.

Перевод денег от родителей, детей, мужа или жены на банковский счет сам по себе не означает, что получатель должен уплатить налоги с этой суммы. Решающее значение имеет то, для каких именно целей были переведены средства, кто их получил и кто является отправителем. Какие переводы между родственниками не облагаются налогом, в каких случаях придется уплатить НДФЛ и военный сбор, а также существует ли сумма, превышение которой автоматически вызовет интерес со стороны банка или налоговой службы, объяснила Фокусу адвокат Юлия Панасюк.

Облагаются ли налогом деньги, полученные от родителей

Как пояснила эксперт, если родители передают ребенку деньги именно в качестве подарка, такой доход для целей налогообложения облагается по нулевой ставке НДФЛ, если стороны находятся в первой степени родства. Это означает, что получателю не нужно платить с такого подарка ни НДФЛ, ни военный сбор. То же самое касается подарков, которые получают родители от детей.

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Юлия Панасюк , адвокат ЮК "Приходько и партнеры"

Для целей налогообложения значение имеют, прежде всего, основание для получения средств и статус сторон, а не только факт зачисления денег на банковский счет.

К первой степени родства относятся, в частности, родители, супруг или супруга и дети, в том числе усыновленные.

В то же время не каждый родственник относится к первой или второй степени родства. Поэтому перед расчетом налога необходимо определить статус обоих участников сделки.

НДФЛ на денежные переводы: если средства перечислил другой родственник

Если средства в качестве подарка поступают от родственника, не входящего в соответствующую льготную категорию, или от другого физического лица — резидента Украины, будет применяться иной порядок налогообложения.

В этом случае ставка составляет 5 % НДФЛ и 5 % военного сбора. То есть с подарка на сумму 100 тыс. грн налоговая нагрузка по таким ставкам составит 10 тыс. грн.

И здесь важно не путать родственные связи в повседневном понимании с определением степени родства, которое используется именно в налоговых целях.

Когда налог может быть выше

Особые правила применяются, если одна из сторон сделки имеет статус нерезидента. В такой ситуации необходимо определить налоговое резидентство лица. Сам факт наличия украинского гражданства или пребывания лица в Украине не всегда определяет его налоговый статус.

Поэтому денежный перевод от родственника, проживающего за рубежом, не следует автоматически приравнивать к обычному необлагаемому налогом переводу между украинскими родственниками.

Не все деньги, полученные от родственника, являются подарком

Есть еще один важный момент. Сам факт того, что деньги поступили от родственника, не делает их подарком. Например, человек может получить средства в качестве возврата ранее одолженных денег, выполнения определенного обязательства или в результате другой сделки.

В этом случае налоговую оценку необходимо проводить с учетом реального содержания операции, а не только на основании банковского назначения платежа.

"Перевод может иметь иную правовую природу — например, представлять собой возврат ранее перечисленных средств, исполнение определенного обязательства или иное движение денежных средств, которое не формирует нового налогооблагаемого дохода", — поясняет Юлия Панасюк.

Существует ли ограничение на переводы между родственниками?

Универсальной суммы, при превышении которой любой перевод между родственниками автоматически подлежит налогообложению, не существует. Сам по себе крупный перевод не означает, что с него автоматически нужно уплатить налог, однако значительная сумма может иметь значение с другой стороны — в частности, для подтверждения происхождения средств и финансового мониторинга.

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Поэтому в случае крупного перевода важно иметь возможность объяснить его происхождение и экономическую или семейную цель.

Нужно ли подавать декларацию

Если денежные средства являются подарком, облагаемым налогом по нулевой ставке, и у человека нет других оснований для обязательного декларирования, сам факт получения такого подарка, как правило, не влечет за собой отдельной обязанности подавать декларацию.

А если полученный доход подлежит налогообложению, его необходимо задекларировать в соответствии с требованиями и сроками, установленными Налоговым кодексом Украины.

Что нужно проверить перед получением крупной суммы

Чтобы понять, возникает ли налоговое обязательство, достаточно последовательно ответить на несколько вопросов:

Кто переводит деньги;

кому они поступают;

Какова степень родства между сторонами;

Это подарок, возврат долга или другая операция;

Каков налоговый статус отправителя и получателя;

Есть ли другие основания для обязательного декларирования дохода.

"Основное правило для таких переводов можно сформулировать следующим образом: сначала необходимо определить, что именно представляют собой полученные средства, от кого они поступили и какой налоговый статус имеют стороны. Только после этого можно говорить о наличии или отсутствии налогового обязательства", — заключает адвокат.

Напомним, ранее в Верховной Раде было сделано заявление о финансовом мониторинге и лимитах на банковские переводы для граждан из групп риска, введенных с 1 февраля 2025 года.