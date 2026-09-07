Гроші від родичів на картку: яку частину переказу забере податкова

Для подарунків від батьків ставка становить 0% ПДФО і 0% військового збору, тобто фактично нічого. А ось для інших випадків може застосовуватися 5% ПДФО, а також 5% військового збору.

Переказ грошей від батьків, дітей, чоловіка чи дружини на банківський рахунок сам по собі не означає, що отримувач має сплатити з цієї суми податки. Вирішальне значення має те, чому саме були передані кошти, хто їх отримав і хто є відправником. Які перекази між родичами не оподатковуються, коли доведеться сплатити ПДФО та військовий збір і чи існує сума, після якої банк або податкова автоматично зацікавляться операцією, пояснила Фокусу адвокатка Юлія Панасюк.

Чи оподатковуються гроші від батьків

Як пояснила експертка, якщо батьки передають дитині гроші саме як подарунок, такий дохід для податкових цілей оподатковується за нульовою ставкою ПДФО, якщо сторони належать до першого ступеня споріднення. Це означає, що отримувачу не потрібно сплачувати з такого подарунка ані ПДФО, ані військовий збір. Так само і з подарунком, що отримують від дітей батьки.

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Юлія Панасюк , адвокатка ЮК "Приходько та партнери"

Для податкових цілей значення має передусім підстава отримання коштів та статус сторін, а не лише факт зарахування грошей на банківський рахунок.

До першого ступеня споріднення належать, зокрема, батьки, чоловік або дружина та діти, у тому числі усиновлені.

Водночас не кожен родич належить до першого або другого ступеня споріднення. Тому перед тим, як визначати податок, необхідно встановити статус обох учасників операції.

ПДФО на грошові перекази: якщо кошти надіслав інший родич

Якщо кошти як подарунок надходять від родича, який не належить до відповідного пільгового кола, або від іншої фізичної особи — резидента України, діятиме інший порядок оподаткування.

У цьому разі ставка становить 5% ПДФО та 5% військового збору. Тобто з подарунка на 100 тис. грн податкове навантаження за такими ставками становитиме 10 тис. грн.

І тут важливо не плутати родинні зв’язки у побутовому розумінні з визначенням ступеня споріднення, яке використовується саме для податкових цілей.

Коли податок може бути вищим

Окремі правила застосовуються, якщо одна зі сторін операції має статус нерезидента. У такій ситуації необхідно встановити податкове резидентство людини. Сам факт українського громадянства або перебування особи в Україні не завжди визначає її податковий статус.

Тому переказ від родича, який проживає за кордоном, не варто автоматично прирівнювати до звичайного неоподатковуваного переказу між українськими родичами.

Не кожні гроші від родича є подарунком

Є ще один важливий момент. Сам факт, що гроші надійшли від родича, не робить їх подарунком. Наприклад, людина може отримати кошти як повернення раніше позичених грошей, виконання певного зобов’язання або внаслідок іншої операції.

У цьому разі податкову оцінку потрібно проводити з огляду на реальний зміст операції, а не лише на банківське призначення платежу.

"Переказ може мати іншу правову природу — наприклад, бути поверненням раніше переданих коштів, виконанням певного зобов’язання чи іншим рухом грошей, який не формує нового оподатковуваного доходу", — пояснює Юлія Панасюк.

Чи існує ліміт на перекази між родичами

Універсальної суми, після перевищення якої будь-який переказ між родичами автоматично стає оподатковуваним, немає. Сам по собі великий переказ не означає, що з нього автоматично потрібно сплатити податок, проте значна сума може мати значення з іншого боку — зокрема, для підтвердження походження коштів та фінансового моніторингу.

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Тому у випадку великого переказу важливо мати можливість пояснити його походження та економічну або сімейну мету.

Чи потрібно подавати декларацію

Якщо кошти є подарунком, який оподатковується за нульовою ставкою, і в людини немає інших підстав для обов’язкового декларування, сам факт отримання такого подарунка зазвичай не створює окремого обов’язку подавати декларацію.

А якщо ж отриманий дохід підлягає оподаткуванню, його необхідно задекларувати відповідно до вимог та строків, встановлених Податковим кодексом України.

Що потрібно перевірити перед отриманням великої суми

Щоб зрозуміти, чи виникає податкове зобов’язання, достатньо послідовно відповісти на кілька запитань:

Хто переказує гроші;

Кому вони надходять;

Який ступінь споріднення між сторонами;

Це подарунок, повернення боргу чи інша операція;

Який податковий статус мають відправник та отримувач;

Чи є інші підстави для обов’язкового декларування доходу.

"Основне правило для таких переказів можна сформулювати так: спочатку потрібно визначити, що саме являють собою отримані кошти, від кого вони надійшли та який податковий статус мають сторони. Лише після цього можна говорити про наявність або відсутність податкового зобов’язання", — підсумовує адвокатка.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді зробили заяву про фінансовий моніторинг та ліміти на карткові перекази для громадян з груп ризику, запроваджені з 1 лютого 2025 року.