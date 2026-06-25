Від 26 червня кожне поповнення картки через термінал потребуватиме підтвердження.

Національний банк України застосував штрафні санкції до двох найбільших мереж платіжних терміналів самообслуговування EasyPay та City24. Кожна з компаній отримала штраф у розмірі 135 млн грн. Загалом стягнуто 270 млн грн.

У регуляторі пояснили рішення порушеннями вимог фінансового моніторингу та недоліками в процедурах перевірки клієнтів. Також у НБУ вважають, що термінальні мережі могли використовуватися для проведення операцій із коштами сумнівного походження.

Що виявив НБУ

Штрафам передували масштабні перевірки діяльності операторів платіжних терміналів.

За інформацією НБУ, під час інспекцій були зафіксовані випадки, коли:

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платежі проводилися з аномально високою швидкістю, що викликало сумніви щодо фактичного внесення готівки;

одна й та сама особа здійснювала операції в різних містах із надто коротким часовим інтервалом;

записи камер спостереження не підтверджували заявлену кількість транзакцій;

окремі компанії не відображали у звітності кошти, отримані через термінали.

У Нацбанку також звернули увагу на випадки, коли підтвердження операцій через мобільний телефон не здійснювалося під приводом технічних проблем або перебоїв зі зв'язком.

EasyPay відреагував на штраф

У компанії EasyPay підтвердили факт застосування санкцій, але наголосили, що штрафи є стандартним інструментом регуляторного нагляду.

Там заявили, що продовжують співпрацювати з НБУ, удосконалюють системи внутрішнього контролю та фінансового моніторингу, а також вживають заходів для недопущення використання своїх сервісів у незаконних схемах.

Водночас компанія назвала частину публічних інтерпретацій ситуації маніпулятивними та такими, що не ґрунтуються на встановлених фактах.

Нові правила для поповнення карток через термінали

На тлі перевірок і штрафів змінюються й правила користування терміналами.

Як повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, із 26 червня 2026 року поповнення банківських карток через платіжні термінали вимагатиме обов’язкового підтвердження номера телефону та введення одноразового SMS-коду незалежно від суми операції.

Фактично це означає завершення практики анонімного внесення готівки через більшість великих термінальних мереж.

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Фінансовий експерт Андрій Шевчишин вважає, що штрафи EasyPay та City24 є частиною масштабної кампанії НБУ з детінізації фінансових потоків та боротьби з так званими дроперами — людьми, через рахунки яких можуть проводитися сумнівні операції.

За його словами, ринок платіжних терміналів більше не розглядатиметься як зона зі спрощеним контролем.

"По факту штрафи EasyPay та City24 — це новий етап детінізації та декешенізації. Якщо раніше платіжні термінали сприймалися як відносно вільний канал для транзакцій, то зараз контроль буде значно жорсткішим", — зазначив фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Він нагадав, що подібні санкції вже застосовувалися до інших фінансових гравців. Серед них є як IBOX Bank, так і платіжна система LEO, РВС Банк та NovaPay.

Якими можуть бути наслідки

За оцінками експерта, EasyPay та City24 контролюють до 70% українського ринку терміналів самообслуговування, через які щомісяця проходить приблизно 1 млрд доларів у готівковому еквіваленті.

Тому повне блокування роботи операторів малоймовірне, однак користувачі можуть відчути низку змін:

посилення ідентифікації платників;

нові обмеження для внесення готівки;

зростання комісій за послуги;

скорочення можливостей для анонімних операцій.

На думку експертів, головною метою нововведень є ускладнення використання терміналів для відмивання коштів і роботи так званих "грошових мулів", через рахунки яких можуть проходити великі обсяги сумнівних платежів.

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Водночас йдеться і про те, що жорсткіші правила можуть вплинути не лише на тіньовий сектор, а й на звичайних користувачів, які звикли поповнювати картки через термінали швидко та без додаткових перевірок.

Нагадаємо, Національний банк України все ще утримує курс долара в Україні нижче психологічної позначки, незважаючи на рекордний дефіцит валюти на міжбанківському ринку. Водночас тиск на гривню посилюється.