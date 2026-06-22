З 26 червня поповнювати картки через термінал стане складніше: що зміниться
З 26 червня поповнити картки через платіжний термінал самообслуговування можна буде лише після SMS-підтвердження.
Це зумовлено новими правилами Національного банку України, повідомляє Мінфін.
Відповідно до них, починаючи з п’ятниці, 26 червня, будь-яке внесення готівки через такі пристрої вимагає підтвердження номера телефону та введення одноразового пароля — незалежно від суми.
Як відбувається цей процес
Користувач вносить готівку в термінал, і перед тим, як завершити операцію, прийнявши гроші та зарахувавши їх на рахунок, система надішле клієнту на телефон SMS з одноразовим кодом. Якщо не ввести цей код, операція не буде завершена.
Код також може надійти у вигляді дзвінка. На квитанції тепер обов’язково вказується повний номер телефону платника.
Однак не всі платежі потребують SMS-підтвердження.
Які платежі можна здійснювати без пароля?
- Сплата податків та оплата комунальних послуг.
- Купівля квитків на транспорт.
- Поповнення проїзних карток.
- Поповнення мобільного телефону (до 500 грн на місяць на один номер). Як тільки місячний ліміт на поповнення мобільного перевищено — підтвердження стає обов’язковим і для цих платежів.
У Нацбанку наголошують, що запровадження такого заходу спрямовано на боротьбу з анонімними фінансовими операціями через термінали та посилення фінансового моніторингу.
"Тепер кожна операція прив’язана до конкретного номера телефону, а банк або платіжний сервіс зобов’язаний зберігати дані про код авторизації, номер телефону, дату та час кожної транзакції", — зазначається у публікації.
Нагадаємо, що фінансовий моніторинг чиновників планують скоротити до 3 років.
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