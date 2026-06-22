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Економіка

З 26 червня поповнювати картки через термінал стане складніше: що зміниться

В Україні ускладнили правила поповнення карток через термінали — що зміниться з 26 червня
Без підтвердження операції за допомогою SMS-коду транзакція не буде завершена | Фото: "Минфин"

З 26 червня поповнити картки через платіжний термінал самообслуговування можна буде лише після SMS-підтвердження.

Це зумовлено новими правилами Національного банку України, повідомляє Мінфін.

Відповідно до них, починаючи з п’ятниці, 26 червня, будь-яке внесення готівки через такі пристрої вимагає підтвердження номера телефону та введення одноразового пароля — незалежно від суми.

Як відбувається цей процес

Користувач вносить готівку в термінал, і перед тим, як завершити операцію, прийнявши гроші та зарахувавши їх на рахунок, система надішле клієнту на телефон SMS з одноразовим кодом. Якщо не ввести цей код, операція не буде завершена.

Код також може надійти у вигляді дзвінка. На квитанції тепер обов’язково вказується повний номер телефону платника.

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Однак не всі платежі потребують SMS-підтвердження.

Які платежі можна здійснювати без пароля?

  • Сплата податків та оплата комунальних послуг.
  • Купівля квитків на транспорт.
  • Поповнення проїзних карток.
  • Поповнення мобільного телефону (до 500 грн на місяць на один номер). Як тільки місячний ліміт на поповнення мобільного перевищено — підтвердження стає обов’язковим і для цих платежів.

У Нацбанку наголошують, що запровадження такого заходу спрямовано на боротьбу з анонімними фінансовими операціями через термінали та посилення фінансового моніторингу.

"Тепер кожна операція прив’язана до конкретного номера телефону, а банк або платіжний сервіс зобов’язаний зберігати дані про код авторизації, номер телефону, дату та час кожної транзакції", — зазначається у публікації.

Нагадаємо, що фінансовий моніторинг чиновників планують скоротити до 3 років.

Також повідомлялося, яку суму на добу можна отримати в банках.