З 26 червня поповнювати картки через термінал стане складніше: що зміниться

З 26 червня поповнити картки через платіжний термінал самообслуговування можна буде лише після SMS-підтвердження.

Це зумовлено новими правилами Національного банку України, повідомляє Мінфін.

Відповідно до них, починаючи з п’ятниці, 26 червня, будь-яке внесення готівки через такі пристрої вимагає підтвердження номера телефону та введення одноразового пароля — незалежно від суми.

Як відбувається цей процес

Користувач вносить готівку в термінал, і перед тим, як завершити операцію, прийнявши гроші та зарахувавши їх на рахунок, система надішле клієнту на телефон SMS з одноразовим кодом. Якщо не ввести цей код, операція не буде завершена.

Код також може надійти у вигляді дзвінка. На квитанції тепер обов’язково вказується повний номер телефону платника.

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Однак не всі платежі потребують SMS-підтвердження.

Які платежі можна здійснювати без пароля?

Сплата податків та оплата комунальних послуг.

Купівля квитків на транспорт.

Поповнення проїзних карток.

Поповнення мобільного телефону (до 500 грн на місяць на один номер). Як тільки місячний ліміт на поповнення мобільного перевищено — підтвердження стає обов’язковим і для цих платежів.

У Нацбанку наголошують, що запровадження такого заходу спрямовано на боротьбу з анонімними фінансовими операціями через термінали та посилення фінансового моніторингу.

"Тепер кожна операція прив’язана до конкретного номера телефону, а банк або платіжний сервіс зобов’язаний зберігати дані про код авторизації, номер телефону, дату та час кожної транзакції", — зазначається у публікації.

Нагадаємо, що фінансовий моніторинг чиновників планують скоротити до 3 років.

Також повідомлялося, яку суму на добу можна отримати в банках.