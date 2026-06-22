Пополнять карточки через терминал с 26 июня станет сложнее: что изменится

С 26 июня пополнить карты через платежный терминал самообслуживания можно будет только после SMS-подтверждения.

Это обусловлено новыми правилами Национального банка Украины, сообщает Минфин.

В соответствии с ними, с пятницы, 26 июня, любое внесение наличных средств через такие устройства требует подтверждения номера телефона и ввода одноразового пароля — независимо от суммы.

Как происходит процесс

Человек вносит в терминал наличные и перед тем, как завершить операцию, приняв день и зачислив их на счет, система отправит клиенту на телефон SMS с одноразовым кодом. Если не ввести этот код, операция не будет завершена.

Код может также поступить в виде вызова. На квитанции теперь обязательно указывается полный номер телефона плательщика.

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Однако не все платежи нуждаются в SMS-подтверждении.

Какие платежи можно проводить без пароля?

Уплата налогов и оплата коммунальных услуг.

Покупка билетов на транспорт.

Пополнение проездных карт.

Пополнение мобильного телефона (до 500 грн в месяц на один номер). Как только месячный предел на пополнение мобильного превышен — подтверждение становится обязательным и для этих платежей.

В Нацбанке подчеркивают, что введение подобного шага направлено против анонимных финансовых операций через терминалы и усиления финансового мониторинга.

"Теперь каждая операция привязана к конкретному номеру телефона, а банк или платежный сервис обязан хранить данные о коде авторизации, номере телефона, дате и времени каждой транзакции", — отмечается в публикации.

Напомним, финансовый мониторинг чиновников хотят сократить до 3 лет.

Также сообщалось, какую сумму в сутки можно получить в банках.