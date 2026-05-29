Лимиты на снятие наличных в Украине: какую сумму в сутки можно получить в банках

В Украине усиливают финансовый мониторинг за клиентами банков. Следовательно, существует определенное ограничение на снятие наличных в банкоматах.

Эти действия связаны с меморандумом о финансовом мониторинге, который имеет целью усилить контроль движения средств граждан Украины. Об этом пишет "Телеграф"

Издание отмечает, что главная причина установления этих лимитов — это борьба с теневыми операциями и усиление мониторинга. Ведь сейчас финучреждения все чаще проверяют происхождение средств украинцев, особенно если клиент банка регулярно снимает крупные суммы, которые он не может подтвердить своими доходами.

Национальный банк Украины установил общий лимит на снятие наличных в банкоматах в размере 100 000 грн в сутки. Но ограничения некоторых банков совсем другие.

Какие лимиты установили украинские банки:

ПриватБанк — до 20 тыс. грн в сутки;

Ощадбанк — зарплатные и пенсионные карты — до 25 тыс. грн; А — кредитные — до 15 тыс. грн;

Райффайзен Банк — 20 тыс. грн;

ПУМБ — 20 тыс. грн;

monobank — через банкоматы — до 20 тыс. грн. А — через кассы банков-партнеров — до 50 тыс. грн.

Кроме того, клиенты, которых банки относят к категории "повышенного риска", могут снять от 5 до 10 тыс. гривен в сутки.

Напомним, что в Украине хотят ввести новые ограничения на банковские переводы для вновь созданных и неактивных физических лиц-предпринимателей и юридических лиц. Банки постепенно будут вводить новые месячные лимиты без дополнительного подтверждения происхождения средств.

Также в Украине запускают новую систему контроля за долгами. В Украине усиливают контроль за должниками, а нотариусы, банки и регистраторы получат автоматический доступ к информации в Реестре, что ускорит взыскание долгов, аресты и блокировку операций с имуществом должника в рамках открытых производств.