В Украине усиливают контроль за должниками, а нотариусы, банки и регистраторы получат автоматический доступ к информации о задолженности, что ускорит аресты и блокировку операций с имуществом граждан в рамках открытых производств. Фокус рассказывает о цифровой системе взыскания долгов и что изменится для украинцев с принятием закона 14005.

Верховная Рада приняла законопроект №14005, который вводит автоматические ограничения на имущество должников и цифровую систему взыскания долгов. За него 7 апреля проголосовали 250 народных депутатов.

Он предусматривает полную цифровизацию исполнительного производства, автоматический обмен данными и новый механизм контроля за имуществом должников.

Что меняется для украинцев

Ключевая новация, которую вводят по закону, заключается в создании единой цифровой системы, которая объединит исполнительную службу, банки, государственные реестры, нотариусов и базы МВД.

Данные о должниках будут обновляться автоматически, а информация о счетах и имуществе будет доступна в режиме реального времени.

Фактически в Украине запускается цифровая модель исполнения решений, которая позволит значительно ускорить взыскание долгов и сделать процесс менее зависимым от человеческого фактора.

Если должник попытается продать, подарить или передать имущество в залог, система будет проверять его статус в Реестре должников

Автоматический арест имущества и ограничения

После открытия исполнительного производства должника вносят в Единый реестр должников. После этого запускается следующий процесс:

блокируется возможность продажи или дарения имущества;

банки могут ограничивать финансовые операции;

запрещается переоформление транспорта.

В случае наличия задолженности нотариус или уполномоченное лицо откажет в проведении операции с имуществом (продажа квартиры, например), за исключением случаев, предусмотренных законом

Человек сможет пользоваться своим имуществом, но не сможет им распоряжаться до полного погашения долга.

Как будет работать система по взысканию долгов

После внесения в реестр информация автоматически передается во все связанные системы. На основании постановления исполнителя накладывается арест или другие ограничения.

Взыскатель получает быстрый доступ к данным об имуществе должника и может оперативно наложить на него арест. Это делает невозможным передачу или продажу имущества до полного погашения задолженности

После уплаты долга система самостоятельно фиксирует оплату, исключает лицо из реестра и снимает все ограничения без дополнительных обращений.

Что говорят юристы о новом законе

Специалисты отмечают, что законопроект №14005, который приняли в ВР, не меняет правил изъятия имущества, но значительно ускоряет процессы.

Так, юрист по банкротству и реструктуризации ЮК "Приходько и партнеры" Юрий Колесник объясняет, Фокусу, что данные о долгах украинцев теперь будут интегрированы с государственными реестрами.

Система автоматического обмена данными объединит Единый реестр должников, реестр прав на недвижимое имущество, реестр транспортных средств и другие государственные базы. Это позволит автоматически ограничивать операции с имуществом должника

"Нотариус, банк или регистратор автоматически будут видеть наличие задолженностей. Это не конфискация, но может ограничить операции с имуществом или открытие/проведение операций по счетам", — говорит юрист.

Он также подчеркнул, что изъятие жилья не становится проще.

"Законопроект не предусматривает новых оснований для изъятия единственного жилья — это возможно только по решению суда с исполнительным производством", — добавляет он.

По словам Колесника, автоматизация в первую очередь повлияет на скорость. Нотариусы, банки и регистраторы получат автоматический доступ к информации о задолженности, что ускорит аресты и блокировку операций только в рамках открытых производств.

Какие долги подпадают под контроль

Речь идет обо всех категориях задолженностей в рамках исполнительного производства:

штрафы (в том числе ПДД);

налоговые долги;

алименты;

кредиты;

коммунальные платежи.

Будут ли забирать квартиры за долги

По словам специалистов, новый закон не вводит новых норм по изъятию жилья. Как и раньше, это возможно только по решению суда и в отдельных случаях.

Автоматические ограничения касаются прежде всего операций с имуществом, а не его конфискации.

Однако техническое ускорение процесса может повысить риски ошибочных блокировок, например, со стороны банков. В таких случаях банк обязан разблокировать счет, а в случае убытков должен возместить их по решению суда.

Зачем ВР приняла закон о взыскании долгов

Введение изменений объясняют ростом задолженности населения и неэффективностью старой системы. Ранее должники могли избегать ответственности, переписывая имущество или выводя средства.

Новая система должна закрыть эти "лазейки" и сделать процесс взыскания долгов более быстрым и прозрачным.

Как Фокус уже сообщал, инициировали законопроект №14005 несколько депутатов, в частности, Евгений Брагарь, который ранее предлагал пенсионерке продать свою собаку ради оплаты коммуналки. Комитет по правовой политике ранее собрал правки к документу и рекомендовал вынести документ в сессионный зал. Поэтому, 7 апреля 2026 года этот закон приняли.