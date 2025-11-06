В Украине ужесточают правила для должников: Рада поддержала законопроект №14005

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №14005, который ужесточает правила для должников и вводит цифровизацию исполнительного производства. Документ предусматривает создание автоматизированной системы для упрощения взыскания долгов, а также ограничения на отчуждение имущества должников до момента полного расчета по обязательствам.

Как сообщается на сайте парламента, Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения исполнительного производства через цифровизацию". Соответствующий законопроект №14005 в первом чтении поддержали 236 народных депутатов.

В пояснительной записке указано, что цель документа — обеспечить выполнение судебных решений и решений других органов путем цифровизации отдельных этапов исполнительного производства, оптимизировав его стадии и сроки совершения исполнительных действий.

Рада поддержала законопроект 14005, который предусматривает расширение функций автоматизированной системы исполнительного производства. Речь идет о взаимодействии исполнителей с государственными органами, банками, финансовыми учреждениями и небанковскими поставщиками платежных услуг.

Также предусмотрено введение взаимодействия между Единым реестром должников и другими государственными реестрами. Система позволит автоматически накладывать ограничения на отчуждение или залог имущества, включая транспортные средства и недвижимость.

Как будет работать новая система взыскания долгов

После поступления средств от должника на счет органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя информация о нем автоматически будет исключаться из реестра должников. Это станет основанием для снятия ареста со счетов, электронных денег или ценных бумаг.

В то же время Главное экспертное управление Верховной Рады высказало ряд замечаний к законопроекту 14005. В частности, эксперты считают, что некоторые его положения ограничивают права должников на распоряжение собственным имуществом и средствами, что не полностью соответствует цели цифровизации исполнительного производства.

Как сообщалось ранее, принятие закона о цифровизации исполнительного производства является частью обязательств Украины перед ЕС в рамках программы Ukraine Facility. Из-за задержки с принятием документа Украина пока получит 1,3 млрд евро вместо запланированных 2 млрд евро.

Какие изменения почувствует каждый должник

В Украине ужесточают правила для должников, и новый законопроект устанавливает ряд ограничений. Должники не смогут продавать, дарить или передавать в залог собственное имущество до полного погашения задолженности. Цель — предотвратить уклонение от исполнения решений суда и обеспечить эффективное взыскание долгов.

Основные положения законопроекта:

автоматизация проверки должников в реестре во время сделок с имуществом;

блокировка попыток продать или переоформить собственность до момента погашения долга;

расширение доступа исполнителей к информации об активах должника;

автоматическое обновление данных после уплаты задолженности;

интеграция Единого реестра должников с государственными органами, банками и финансовыми учреждениями.

Таким образом, Рада одобрила законопроект об упрощении принудительного взыскания долгов, который предусматривает создание единой электронной системы контроля за долгами граждан.

Объяснение эксперта

Как пояснил сайту ТСН адвокат Роман Ухов, законопроект №14005 подан для приведения норм законодательства Украины в соответствие с европейскими стандартами.

"В настоящее время в Украине действительно есть проблемы с исполнением судебных решений, поскольку действия исполнителей могут быть неэффективными, могут быть заблокированы должниками. И основной целью законопроекта является расширение полномочий исполнителей и упрощение осуществления исполнительных действий. Автоматизация, скажем так, для того, чтобы ускорить и упростить исполнение решений суда по взысканию долгов по судебным решениям", — говорит Роман Ухов.

Могут ли забрать единственное жилье должника

По словам адвоката, закон не меняет принципиальную позицию относительно неприкосновенности единственного жилья.

"Но все эти решения принимаются на основании обращения в суд и привлечения органов опеки. В случае принятия закона исполнителям будет упрощен порядок инициирования таких вопросов. Что касается реализации права на единственное жилье, которое есть у лица, во-первых, она должна происходить, если долг превышает 20 размеров минимальной заработной платы (160 тысяч гривен). Во-вторых, такая реализация, если там есть дети или маломобильные лица, должна происходить при участии органов опеки и попечительства", — отметил адвокат.

Также Роман Ухов отметил, что в случае незаконных действий исполнителей должник может обжаловать их решение в суде или обратиться в Министерство юстиции.

Что дальше с законом

По словам эксперта, документ еще не окончательный.

"Эти правки могут быть учтены и уже при втором чтении окончательная версия будет либо проголосована, либо это решение может быть не принято. После голосования законопроект будет предоставлен на подпись президента Украины — он может его ветировать, если посчитает, что законопроект нарушает Конституцию", — пояснил Роман Ухов.

Напомним, что принятие законопроекта №14005 об упрощении взыскания долгов является частью реформ, необходимых для интеграции украинского законодательства с европейским. Закон должен обеспечить большую эффективность работы государственных и частных исполнителей и повысить уровень исполнения судебных решений в Украине.

Как сообщал Фокус, в 2025 году в Украине взыскали всего 1,1 миллиона долгов на общую сумму 15,11 миллиарда гривен. В то же время почти 400 тысяч исполнительных производств было закрыто из-за невозможности вернуть средства.

Фокус также писал, что в Украине стало больше должников за коммунальные услуги и узнал все о взыскании и выселении из жилья за долги во время действия военного положения, а также законы, защищающие граждан.