Худшая ситуация с 2022 года: сколько долгов взыскали в Украине (инфографика)

В 2025 году в Украине взыскали всего 1,1 миллиона долгов на общую сумму 15,11 миллиарда гривен. При этом почти 400 тысяч исполнительных производств были закрыты из-за невозможности вернуть средства.

Только за первые шесть месяцев 2025 года на исполнение передали более 5,3 миллиона производств. Из них около 3,7 миллиона — это прошлогодние долги, а 1,75 миллиона — новые. Однако фактически завершено было лишь 1,5 миллиона производств на сумму 395,11 миллиарда гривен, и только каждое пятое из них завершилось реальным взысканием. Об этом сообщает Опендатабот.

Эксперты отмечают, что столь низкие показатели не наблюдались с 2022 года — первого года полномасштабной войны. Частный исполнитель Андрей Авторгов пояснил, что закрытие исполнительного производства не всегда означает успешное взыскание долга. По его словам, в статистику входят и частично выполненные дела, а также случаи, когда взыскание прекращено из-за отсутствия имущества у должника.

Количество исполнительных производств

Кроме того, даже открытие исполнительного производства не гарантирует возврат денег. В последние годы эффективность взыскания продолжает падать: если в 2021 году удавалось вернуть в среднем 2,6 копейки с каждой гривны долга, то в 2025 году этот показатель снизился до менее чем 1 копейки.

Большинство производств ведут государственные исполнители — на их долю приходится 983 тысячи дел, тогда как частные исполнители обработали 130 тысяч (около 12%). При этом именно частные исполнители показали большую результативность, обеспечив 41% взысканных средств — 6,12 миллиарда гривен, тогда как государственные собрали 8,99 миллиарда (51%).

Динамика принудительных взысканий долгов

Отдельно аналитики отмечают влияние крупных долгов, связанных с ущербом, нанесенным Российской Федерацией. За последний год их общая сумма выросла с 400 миллиардов до 1,68 триллиона гривен. Однако, несмотря на решения судов, эти средства остаются на бумаге — реальных механизмов взыскания пока нет.

