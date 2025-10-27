Найгірша ситуація з 2022 року: скільки боргів стягнули в Україні (інфографіка)

У 2025 році в Україні стягнули всього 1,1 мільйона боргів на загальну суму 15,11 мільярда гривень. При цьому майже 400 тисяч виконавчих проваджень було закрито через неможливість повернути кошти.

Тільки за перші шість місяців 2025 року на виконання передали понад 5,3 мільйона проваджень. З них близько 3,7 мільйона — це минулорічні борги, а 1,75 мільйона — нові. Однак фактично завершено було лише 1,5 мільйона проваджень на суму 395,11 мільярда гривень, і лише кожне п'яте з них завершилося реальним стягненням. Про це повідомляє Опендатабот.

Експерти зазначають, що настільки низькі показники не спостерігалися з 2022 року — першого року повномасштабної війни. Приватний виконавець Андрій Авторгов пояснив, що закриття виконавчого провадження не завжди означає успішне стягнення боргу. За його словами, до статистики входять і частково виконані справи, а також випадки, коли стягнення припинено через відсутність майна у боржника.

Кількість виконавчих проваджень

Крім того, навіть відкриття виконавчого провадження не гарантує повернення грошей. Останніми роками ефективність стягнення продовжує падати: якщо 2021 року вдавалося повернути в середньому 2,6 копійки з кожної гривні боргу, то 2025 року цей показник знизився до менш ніж 1 копійки.

Більшість проваджень ведуть державні виконавці — на їхню частку припадає 983 тисячі справ, тоді як приватні виконавці опрацювали 130 тисяч (близько 12%). При цьому саме приватні виконавці показали більшу результативність, забезпечивши 41% стягнутих коштів — 6,12 мільярда гривень, тоді як державні зібрали 8,99 мільярда (51%).

Динаміка примусових стягнень боргів

Окремо аналітики відзначають вплив великих боргів, пов'язаних зі збитками, завданими Російською Федерацією. За останній рік їхня загальна сума зросла з 400 мільярдів до 1,68 трильйона гривень. Однак, незважаючи на рішення судів, ці кошти залишаються на папері — реальних механізмів стягнення поки що немає.

