В Україні посилюють правила для боржників: Рада підтримала законопроєкт №14005

Верховна Рада України схвалила у першому читанні законопроєкт №14005, який посилює правила для боржників та запроваджує цифровізацію виконавчого провадження. Документ передбачає створення автоматизованої системи для спрощення стягнення боргів, а також обмеження на відчуження майна боржників до моменту повного розрахунку за зобов’язаннями.

Як повідомляється на сайті парламенту, Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію". Відповідний законопроєкт №14005 у першому читанні підтримали 236 народних депутатів.

У пояснювальній записці зазначено, що мета документа — забезпечити виконання судових рішень та рішень інших органів шляхом цифровізації окремих етапів виконавчого провадження, оптимізувавши його стадії та строки вчинення виконавчих дій.

Рада підтримала законопроєкт 14005, який передбачає розширення функцій автоматизованої системи виконавчого провадження. Йдеться про взаємодію виконавців з державними органами, банками, фінансовими установами та небанківськими надавачами платіжних послуг.

Також передбачено запровадження взаємодії між Єдиним реєстром боржників та іншими державними реєстрами. Система дозволятиме автоматично накладати обмеження на відчуження чи заставу майна, включно з транспортними засобами та нерухомістю.

Як працюватиме нова система стягнення боргів

Після надходження коштів від боржника на рахунок органу державної виконавчої служби або приватного виконавця інформація про нього автоматично виключатиметься з реєстру боржників. Це стане підставою для зняття арешту з рахунків, електронних грошей чи цінних паперів.

Водночас Головне експертне управління Верховної Ради висловило низку зауважень до законопроєкту 14005. Зокрема, експерти вважають, що деякі його положення обмежують права боржників на розпорядження власним майном і коштами, що не повністю відповідає меті цифровізації виконавчого провадження.

Як повідомлялося раніше, ухвалення закону про цифровізацію виконавчого провадження є частиною зобов’язань України перед ЄС у межах програми Ukraine Facility. Через затримку з ухваленням документа Україна поки що отримає 1,3 млрд євро замість запланованих 2 млрд євро.

Які зміни відчує кожен боржник

В Україні посилюють правила для боржників, і новий законопроєкт встановлює низку обмежень. Боржники не зможуть продавати, дарувати чи передавати у заставу власне майно до повного погашення заборгованості. Мета — запобігти ухиленню від виконання рішень суду та забезпечити ефективне стягнення боргів.

Основні положення законопроєкту:

автоматизація перевірки боржників у реєстрі під час угод з майном;

блокування спроб продати або переоформити власність до моменту погашення боргу;

розширення доступу виконавців до інформації про активи боржника;

автоматичне оновлення даних після сплати заборгованості;

інтеграція Єдиного реєстру боржників із державними органами, банками та фінансовими установами.

Таким чином, Рада схвалила законопроєкт про спрощення примусового стягнення боргів, який передбачає створення єдиної електронної системи контролю за боргами громадян.

Пояснення експерта

Як пояснив сайту ТСН адвокат Роман Ухов, законопроєкт №14005 подано для приведення норм законодавства України у відповідність до європейських стандартів.

"На теперішній час в Україні дійсно є проблеми із виконанням судових рішень, оскільки дії виконавців можуть бути неефективними, можуть бути заблоковані боржниками. І основною метою законопроєкту є розширення повноважень виконавців і спрощення здійснення виконавчих дій. Автоматизація, скажімо так, для того, щоб прискорити і спростити виконання рішень суду щодо стягнення боргів за судовими рішеннями", — каже Роман Ухов.

Чи можуть забрати єдине житло боржника

За словами адвоката, закон не змінює принципову позицію щодо недоторканності єдиного житла.

"Але усі ці рішення приймаються на підставі звернення до суду і залучення органів опіки. У разі прийняття закону виконавцям буде спрощено порядок ініціювання таких питань. Що стосується реалізації права на єдине житло, яке є в особи, по-перше, вона має відбуватись, якщо борг перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (160 тисяч гривень). По-друге, така реалізація, якщо там є діти або маломобільні особи, повинна відбуватися за участі органів опіки та піклування", — зазначив адвокат.

Також Роман Ухов наголосив, що у разі незаконних дій виконавців боржник може оскаржити їх рішення у суді або звернутися до Міністерства юстиції.

Що далі з законом

За словами експерта, документ ще не остаточний.

"Ці правки можуть бути враховані й вже при другому читанні остаточна версія буде або проголосована, або це рішення може бути не прийнято. Після голосування законопроєкт буде наданий на підпис президента України — він може його ветувати, якщо вважатиме, що законопроєкт порушує Конституцію", — пояснив Роман Ухов.

Нагадаємо, що ухвалення законопроєкту №14005 про спрощення стягнення боргів є частиною реформ, необхідних для інтеграції українського законодавства з європейським. Закон має забезпечити більшу ефективність роботи державних та приватних виконавців і підвищити рівень виконання судових рішень в Україні.

Як повідомляв Фокус, у 2025 році в Україні стягнули всього 1,1 мільйона боргів на загальну суму 15,11 мільярда гривень. Водночас майже 400 тисяч виконавчих проваджень було закрито через неможливість повернути кошти.

Фокус також писав, що в Україні побільшало боржників за комунальні послуги та дізнався все про стягнення та виселення з житла за борги під час дії воєнного стану, а також закони, що захищають громадян.