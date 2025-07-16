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Политика

Нардеп-"слуга" играл в телефон, когда Рада увольняла Шмыгаля, — соцсети (фото, видео)

Евгений Брагар в раде конфликт
Евгений Брагар является заместителем главы комитета Верховной Рады по свободе слова | Фото: Из открытых источников

Парламентарий увлеченно играл в игру на телефоне на заседании по увольнению премьер-министра Дениса Шмыгаля. В соцсетях предполагают, что игравшим в смартфон нардепом является "слуга народа" Евгений Брагар, который ранее предлагал пенсионерке продать свою собаку ради оплаты коммуналки.

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Видеокадры с нардепом появились в соцсетях 16 июля. В этот день в Верховной Раде согласовывали отставку главы правительства.

Пока Шмыгаль выступал в зале парламента, нардепы в основном занимались своими делами.

Депутат от "Голоса" Ярослав Железняк показал видео, на котором можно увидеть народного избранника, играющего в телефоне. Человек похож на нардепа Евгения Брагара от "Слуги народа".

евгений брагар играет в телефон в раде
Евгений Брагар является заместителем главы комитета Верховной Рады по свободе слова

Отметим, что Брагар был замечен сегодня на трибуне Рады во время конфликта народного депутата от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко с главой комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.

конфликт в раде гончаренко гетманцев и Брагар
Гончаренко повздорил с Гетманцевым

Реакции Брагара на видеокадры и фотографии с зала парламента на момент публикации новости не было.

Продать собак ради оплаты коммуналки: чем знаменит Евгений Брагар?

Народный депутат Евгений Брагар является заместителем главы комитета Верховной Рады по свободе слова.

В феврале 2020 года он в прямом эфире предложил пенсионерке продать собаку элитной породы для оплаты счетов за газ. При пенсии в 2 000 гривен пенсионерка должна заплатить 1953 грн за газ и еще 154 грн — за его транспортировку.

Фракция "Слуга народа" обсуждала, как можно наказать Брагара за такой совет пенсионерке. Рассматривался вариант его исключения из фракции.

Кроме этого, Евгения Брагара в июле 2021 года заподозрили в вождении в состоянии наркотического опьянения. Его остановили, когда он был за рулем автомобиля Toyota Camry. Полицейские заявляли, что парламентарий угрожал патрульным, конфликт сняли на боди-камеру.