Нардеп-"слуга" играл в телефон, когда Рада увольняла Шмыгаля, — соцсети (фото, видео)
Парламентарий увлеченно играл в игру на телефоне на заседании по увольнению премьер-министра Дениса Шмыгаля. В соцсетях предполагают, что игравшим в смартфон нардепом является "слуга народа" Евгений Брагар, который ранее предлагал пенсионерке продать свою собаку ради оплаты коммуналки.
Видеокадры с нардепом появились в соцсетях 16 июля. В этот день в Верховной Раде согласовывали отставку главы правительства.
Пока Шмыгаль выступал в зале парламента, нардепы в основном занимались своими делами.
Депутат от "Голоса" Ярослав Железняк показал видео, на котором можно увидеть народного избранника, играющего в телефоне. Человек похож на нардепа Евгения Брагара от "Слуги народа".
Отметим, что Брагар был замечен сегодня на трибуне Рады во время конфликта народного депутата от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко с главой комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.
Реакции Брагара на видеокадры и фотографии с зала парламента на момент публикации новости не было.
Продать собак ради оплаты коммуналки: чем знаменит Евгений Брагар?
Народный депутат Евгений Брагар является заместителем главы комитета Верховной Рады по свободе слова.
В феврале 2020 года он в прямом эфире предложил пенсионерке продать собаку элитной породы для оплаты счетов за газ. При пенсии в 2 000 гривен пенсионерка должна заплатить 1953 грн за газ и еще 154 грн — за его транспортировку.
Фракция "Слуга народа" обсуждала, как можно наказать Брагара за такой совет пенсионерке. Рассматривался вариант его исключения из фракции.
Кроме этого, Евгения Брагара в июле 2021 года заподозрили в вождении в состоянии наркотического опьянения. Его остановили, когда он был за рулем автомобиля Toyota Camry. Полицейские заявляли, что парламентарий угрожал патрульным, конфликт сняли на боди-камеру.