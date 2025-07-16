Нардеп-"слуга" играл в телефон, когда Рада увольняла Шмыгаля, — соцсети (фото, видео)

Парламентарий увлеченно играл в игру на телефоне на заседании по увольнению премьер-министра Дениса Шмыгаля. В соцсетях предполагают, что игравшим в смартфон нардепом является "слуга народа" Евгений Брагар, который ранее предлагал пенсионерке продать свою собаку ради оплаты коммуналки.

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Видеокадры с нардепом появились в соцсетях 16 июля. В этот день в Верховной Раде согласовывали отставку главы правительства.

Пока Шмыгаль выступал в зале парламента, нардепы в основном занимались своими делами.

Депутат от "Голоса" Ярослав Железняк показал видео, на котором можно увидеть народного избранника, играющего в телефоне. Человек похож на нардепа Евгения Брагара от "Слуги народа".

Евгений Брагар является заместителем главы комитета Верховной Рады по свободе слова

Отметим, что Брагар был замечен сегодня на трибуне Рады во время конфликта народного депутата от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко с главой комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.

Гончаренко повздорил с Гетманцевым

Реакции Брагара на видеокадры и фотографии с зала парламента на момент публикации новости не было.

Продать собак ради оплаты коммуналки: чем знаменит Евгений Брагар?

Народный депутат Евгений Брагар является заместителем главы комитета Верховной Рады по свободе слова.

В феврале 2020 года он в прямом эфире предложил пенсионерке продать собаку элитной породы для оплаты счетов за газ. При пенсии в 2 000 гривен пенсионерка должна заплатить 1953 грн за газ и еще 154 грн — за его транспортировку.

Фракция "Слуга народа" обсуждала, как можно наказать Брагара за такой совет пенсионерке. Рассматривался вариант его исключения из фракции.

Кроме этого, Евгения Брагара в июле 2021 года заподозрили в вождении в состоянии наркотического опьянения. Его остановили, когда он был за рулем автомобиля Toyota Camry. Полицейские заявляли, что парламентарий угрожал патрульным, конфликт сняли на боди-камеру.