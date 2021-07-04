"Слугу" заподозрили в вождении авто в наркотическом опьянении (фото)

Правоохранители предложили народному депутату от "Слуги народа" проехать и сдать анализ на наличие наркотических средств в крови.

Украинского нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара заподозрили в вождении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, сообщает Алексей Павловский в Facebook.

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По его словам, сегодня ночью парламентария остановили на автомобили Toyota Camry.

После общения с нардепом силовики заподозрили, что Евгений Брагар находится в состоянии наркотического опьянения и предложили ему проехать для сдачи анализа на наличие наркотиков в крови.

Павловский отметил, что у нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара забрали водительское удостоверение и выдали ему временное разрешение на управление автомобилем. Более того, парламентарий якобы угрожал патрульным и это было снято на боди-камеру.

"Сегодня ночью его патрульные отстранили от управления автомобилем на одни сутки. По словам патрульных, народный депутат им угрожал. Что было зафиксировано на боди-камеру. Как думаете, будет невиновен?)", — написал Павловский в своем Facebook.

[ + – ] Инцидент с Евгением Брагаром Фото: Фото из Facebook-аккаунта Алексея Павловского

[ + – ] Инцидент с Евгением Брагаром Фото: Фото из Facebook-аккаунта Алексея Павловского

Сам нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар уже прокомментировал сегодняшний скандал. В своем Facebook депутат сообщил, что его остановили из-за того, что на заднем номере автомобиля не работала лампочка.

По словам нардепа, патрульные не представились и стали ему хамить, и при выключенной боди-камере якобы требовали взятку. После отказа его обвинили в том, что он находится в состоянии наркотического опьянения и привезли к наркологу.

"После чего меня привезли к врачу-наркологу, который увидев меня сразу сказал, что я трезвый, но в связи с требованием законодательства я прошел экспертизу, результаты которой будут через 7 дней. О том, что я являюсь народным депутатом Украины представители полиции узнали только в клинике, которая находится на ул. Петра Запорожца 20. В подобных ситуациях я советую всем делать параллельный независимый тест, собственно сделал и я. Тест, конечно же, отрицательный (фото внизу). Вот такая вот у меня была ночная история", — добавил Евгений Брагар в своем микроблоге.

[ + – ] Инцидент с Евгением Брагаром Фото: Фото из Facebook-аккаунта Евгения Брагара

Отметим, что это не первый скандал, в который попадает нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар. Ранее Фокус рассказывал, что Евгений Брагар предложил пенсионерке продать свою собаку, чтобы она могла оплатить коммуналку.

Также Фокус сообщал, что Евгения Брагара после скандала хотели исключить из "Слуги народа". Заявление нардепа о продаже собаки рассматривали на заседании фракции, но решили оставить Евгения Брагара в "Слуге народа".