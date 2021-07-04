"Слугу" запідозрили у водінні авто в наркотичному сп'янінні (фото)

Правоохоронці запропонували народному депутату від "Слуги народу" проїхати і здати аналіз на наявність наркотичних засобів в крові.

Українського нардепа від "Слуги народу" Євгена Брагара запідозрили у водінні автомобілем в стані наркотичного сп'яніння, повідомляє Олексій Павловський в Facebook.

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За його словами, сьогодні вночі парламентарія зупинили на автомобілі Toyota Camry.

Після спілкування з нардепом силовики запідозрили, що Євген Брагар знаходиться в стані наркотичного сп'яніння і запропонували йому проїхати для здачі аналізу на наявність наркотиків в крові.

Павловський зазначив, що у нардепа від "Слуги народу" Євгена Брагара забрали водійське посвідчення і видали йому тимчасовий дозвіл на керування автомобілем. Більш того, парламентарій нібито погрожував патрульним і це було знято на боді-камеру.

"Сьогодні вночі його патрульні відсторонили від керування автомобілем на одну добу. За словами патрульних, народний депутат їм погрожував. Що було зафіксовано на боді-камеру. Як думаєте, буде невинен?)", — написав Павловський у своєму Facebook.

[ + – ] Інцидент з Євгеном Брагаром Фото: Фото из Facebook-аккаунта Алексея Павловского

[ + – ] Інцидент з Євгеном Брагаром Фото: Фото из Facebook-аккаунта Алексея Павловского

Сам нардеп від "Слуги народу" Євген Брагар вже прокоментував сьогоднішній скандал. У своєму Facebook депутат повідомив, що його зупинили через те, що на задньому номері автомобіля не працювала лампочка.

За словами нардепа, патрульні не ввійшли і стали йому грубіянити, і при вимкненій боді-камері нібито вимагали хабар. Після відмови його звинуватили в тому, що він знаходиться в стані наркотичного сп'яніння і привезли до нарколога.

"Після чого мене привезли до лікаря-нарколога, який побачивши мене відразу сказав, що я тверезий, але в зв'язку з вимогою законодавства я пройшов експертизу, результати якої будуть через 7 днів. Про те, що я є народним депутатом України представники поліції дізналися тільки в клініці, яка знаходиться на вул. Петра Запорожця 20. у подібних ситуаціях я раджу всім робити паралельний незалежний тест, власне зробив і я. Тест, звичайно ж, негативний (фото внизу). Ось така ось у мене була нічна історія", — додав Євген Брагар в своєму мікроблозі.

[ + – ] Інцидент з Євгеном Брагаром Фото: Фото из Facebook-аккаунта Евгения Брагара

Відзначимо, що це не перший скандал, в який потрапляє нардеп від "Слуги народу" Євген Брагар. Раніше Фокус розповідав, що Євген Брагар запропонував пенсіонерці продати свою собаку, щоб вона могла оплатити комуналку.

Також Фокус повідомляв, що Євгенія Брагар після скандалу хотіли виключити з "Слуги народу". Заява нардепа про продаж собаки розглядали на засіданні фракції, але вирішили залишити Євгена Брагара в "Слугу народу".