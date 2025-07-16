Нардеп-"слуга" грав у телефон, коли Рада звільняла Шмигаля, — соцмережі (фото, відео)

Парламентарій захоплено грав у гру на телефоні на засіданні щодо звільнення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. У соцмережах припускають, що нардепом, який грав у смартфон, є "слуга народу" Євген Брагар, який раніше пропонував пенсіонерці продати свого собаку заради оплати комуналки.

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Відеокадри з нардепом з'явилися в соцмережах 16 липня. Цього дня у Верховній Раді погоджували відставку глави уряду.

Поки Шмигаль виступав у залі парламенту, нардепи переважно займалися своїми справами.

Депутат від "Голосу" Ярослав Железняк показав відео, на якому можна побачити народного обранця, який грає в телефоні. Чоловік схожий на нардепа Євгена Брагара від "Слуги народу".

Євген Брагар є заступником голови комітету Верховної Ради зі свободи слова

Зазначимо, що Брагар був помічений сьогодні на трибуні Ради під час конфлікту народного депутата від "Євросолідарності" Олексія Гончаренка з головою комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим.

Гончаренко посварився з Гетманцевим

Реакції Брагара на відеокадри і фотографії із залу парламенту на момент публікації новини не було.

Продати собак заради оплати комуналки: чим знаменитий Євген Брагар?

Народний депутат Євген Брагар є заступником голови комітету Верховної Ради зі свободи слова.

У лютому 2020 року він у прямому ефірі запропонував пенсіонерці продати собаку елітної породи для оплати рахунків за газ. За пенсії у 2 000 гривень пенсіонерка має заплатити 1953 грн за газ і ще 154 грн — за його транспортування.

Фракція "Слуга народу" обговорювала, як можна покарати Брагара за таку пораду пенсіонерці. Розглядався варіант його виключення з фракції.

Крім цього, Євгена Брагара в липні 2021 року запідозрили у водінні в стані наркотичного сп'яніння. Його зупинили, коли він був за кермом автомобіля Toyota Camry. Поліцейські заявляли, що парламентарій погрожував патрульним, конфлікт зняли на боді-камеру.