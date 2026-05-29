Ліміти на зняття готівки в Україні: яку суму на добу можна отримати в банках

В Україні посилюють фінансовий моніторинг за клієнтами банків. Відтак, існує певне обмеження на зняття готівки в банкоматах.

Ці дії пов'язані з меморандумом про фінансовий моніторинг, що має на меті посилити контроль руху коштів громадян України. Про це пише "Телеграф"

Видання зазначає, що головна причина встановлення цих лімітів — це боротьба з тіньовими операціями та посилення моніторингу. Адже наразі фінустанови все частіше перевіряють походження коштів українців, особливо якщо клієнт банку регулярно знімає великі суми, які він не може підтвердити своїми доходами.

Національний банк України встановив загальний ліміт на зняття готівки в банкоматах у розмірі 100 000 грн на добу. Але обмеження деяких банків зовсім інші.

Які ліміти встановили українські банки:

ПриватБанк — до 20 тис. грн на добу;

Ощадбанк — зарплатні та пенсійні картки — до 25 тис. грн; А — кредитні — до 15 тис. грн;

Райффайзен Банк — 20 тис. грн;

ПУМБ — 20 тис. грн;

monobank — через банкомати — до 20 тис. грн. А — через каси банків-партнерів — до 50 тис. грн.

Кірм того, клієнти, яких банки відносле до категорії "підвищеного ризику", можуть зняти від 5 до 10 тис. гривень на добу.

Нагадаємо, що в Україні хочуть запровадити нові обмеження на банківські перекази для новостворених і неактивних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Банки поступово вводитимуть нові місячні ліміти без додаткового підтвердження походження коштів.

Також в Україні запускають нову систему контролю за боргами. В Україні посилюють контроль за боржниками, а нотаріуси, банки та реєстратори отримають автоматичний доступ до інформації в Реєстрі, що прискорить стягнення боргів, арешти і блокування операцій з майном боржника в рамках відкритих проваджень.