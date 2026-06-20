Експерт пояснив, чи варто хвилюватися через зростання курсу долара та які фактори визначатимуть ситуацію на ринку.

Попри поступове наближення курсу долара до позначки 45 грн, говорити про початок неконтрольованого ослаблення національної валюти наразі немає підстав. Валютний ринок залишається достатньо керованим, а поточні коливання радше свідчать про пошук нового рівноважного курсу, ніж про зміну загальної тенденції. Таку думку у коментарі Фокусу висловив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий.

За його словами, психологічний ефект від наближення долара до 45 грн справді є відчутним для населення та бізнесу, однак сама ця позначка не є критичною для економіки.

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"Курс у районі 45 грн за долар більше має психологічне значення. Поточні показники залишаються близькими до параметрів, закладених у бюджетні розрахунки на 2026 рік, де середньозважений курс визначений на рівні 45,7 грн за долар", — зазначає банкір.

Курс долара на межі 45 грн, а євро по 52 Фото: omid armin/Unsplash

НБУ має достатньо інструментів для стабілізації ринку

На думку експерта, найближчими днями ринок може залишатися досить рухливим. Протягом окремих торгових сесій долар здатен змінюватися в межах до 30 коп., однак такі коливання не виходять за рамки звичної ринкової волатильності.

Ключову роль у підтриманні балансу продовжує відігравати Національний банк.

За оцінками Лєсового, протягом тижня 22-28 червня обсяг валютних інтервенцій НБУ може скласти від 850 до 900 млн доларів.

Саме завдяки таким продажам валюти регулятор має можливість згладжувати дисбаланс між попитом і пропозицією на міжбанківському ринку без жорсткої фіксації курсу.

Інфляція також працює на стабільність гривні

Додатковим чинником підтримки національної валюти залишається уповільнення інфляційного тиску.

Якщо у травні споживчі ціни зросли на 0,7-0,9%, то за підсумками червня місячна інфляція може сповільнитися приблизно до 0,5%.

Річний показник, який у травні становив 8,2%, за прогнозами може знизитися до 7,85-7,9%.

За словами експерта, літній сезон традиційно сприяє здешевленню частини аграрної продукції, що позитивно впливає не лише на ціни, а й на валютні настрої населення.

Менші інфляційні очікування означають нижчу схильність громадян та бізнесу переводити заощадження у валюту.

Що може вплинути на курс валют найближчим часом

Серед основних ризиків для валютного ринку Лєсовий називає ситуацію на світовому нафтовому ринку.

Коливання цін на нафту та нафтопродукти безпосередньо впливають на витрати імпортерів, логістику, собівартість виробництва та загальний попит на іноземну валюту в Україні.

Експерт нагадує, що саме компанії паливного сектору залишаються одними з найактивніших покупців валюти через нестабільність цін на енергоресурси.

Яким буде курс долара та євро 22-28 червня

За базовим прогнозом банку, до кінця наступного тижня долар навряд чи перевищить позначку 45,2 грн.

Найімовірнішим сценарієм залишається торгівля нижче рівня 45 грн за долар.

Щодо курсу євро в Україні й надалі значною мірою залежатиме від ситуації на міжнародному ринку та співвідношення євро до долара.

Якщо пара EUR/USD залишиться в межах 1,15-1,18, то в Україні курс євро може перебувати у діапазоні 51-52,5 грн, а найімовірніше — 51,5-52,5 грн.

Що відбувається в обмінниках

На готівковому ринку, за словами експерта, наразі не спостерігається панічного попиту на валюту.

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Натомість окремі обмінні пункти розширюють різницю між купівлею та продажем валюти, намагаючись працювати з більшою маржею в умовах невизначеності. Це не свідчить про дефіцит долара чи євро.

"Якщо клієнти не будуть готові купувати валюту за завищеними цінами, такі курсові рівні довго не протримаються", — вважає Лєсовий.

Прогноз курсу валют на 22-28 червня

За оцінками банкіра, валютний ринок наприкінці червня залишатиметься активним, проте контрольованим.

Очікувані курсові діапазони:

міжбанк: 44,6–45 грн за долар та 51-52,5 грн за євро;

готівковий ринок: 44,3–45,2 грн за долар та 51-52,5 грн за євро.

Попри локальні коливання, передумов для різкого обвалу гривні або стрімкої девальвації наразі не спостерігається.

Нагадаємо, раніше фінаналітик Андрій Шевчишин розібрав ключові меседжі НБУ і розповів, який новий сценарій з'явився у прогнозах регулятора після рішення залишити облікову ставку на рівні 15%.