Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розібрав ключові меседжі НБУ і розповів, який новий сценарій з'явився у прогнозах регулятора після рішення залишити облікову ставку на рівні 15%.

Національний банк України вирішив не змінювати облікову ставку та залишив її на рівні 15% річних. Відповідне рішення Правління НБУ ухвалило 18 червня 2026 року.

Регулятор також зберіг без змін інші ключові ставки: за депозитними сертифікатами "овернайт" — 15%, за тримісячними депозитними сертифікатами — 18,5%, а за кредитами рефінансування "овернайт" — 19% річних.

Водночас фінансовий аналітик Андрій Шевчишин звернув увагу на кілька важливих сигналів у супровідному коментарі НБУ, які виходять далеко за межі питання самої ставки.

НБУ розраховує на понад 13 млрд доларів міжнародної допомоги вже у червні

За словами експерта, регулятор підтвердив базовий сценарій надходження міжнародного фінансування.

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"У коментарі НБУ зазначено надходження у червні близько 13 млрд доларів. Це означає, що базовий сценарій фактично не змінився. Також очікується надходження значної суми в межах механізму USL", — зазначив фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

На його думку, це свідчить про збереження прогнозів щодо зовнішньої підтримки України.

Нацбанк очікує значні надходження міжнародної допомоги та зберігає контроль над курсом гривні Фото: Pexels

Курс гривні й надалі утримуватимуть під контролем

Ще одним важливим акцентом стала позиція Нацбанку щодо валютного ринку.

У коментарі регулятор підтвердив намір і надалі забезпечувати курсову стабільність. На думку аналітика, це означає продовження нинішньої політики активної присутності НБУ на ринку та згладжування різких коливань курсу гривні.

У НБУ побачили ризики з міжнародним фінансуванням

Окрему увагу експерт звернув на формулювання про "ризики щодо подальшого прогресу в перемовинах щодо фінансування".

За його словами, це може свідчити про складніші переговори з міжнародними партнерами щодо майбутніх пакетів допомоги.

"В розширенні фінансування є проблеми, й продавлювати наші вимоги все складніше, без голосування маяків. Хотіли грошей для підвищення оплати військовим — партнери не погодили. Можливо тут про це. Але в цілому — гроші будуть", — пояснив Шевчишин.

У прогнозах НБУ з'явився сценарій "справедливого і тривалого миру"

Найцікавішим сигналом аналітик назвав згадку в позитивному сценарії НБУ про "справедливий і тривалий мир".

За його словами, раніше подібні формулювання в документах регулятора не використовувалися.

Сценарій миру вже у НБУ в аналізі (як, доречі, й в уряду)

"Тривалий мир — це те, на що можна сподіватися. А от визначення "справедливий" виглядає досить оптимістичним. Водночас сам факт появи такого сценарію означає, що НБУ вже аналізує наслідки завершення активної фази війни, так само як це робить уряд", — зазначив експерт.

Він звернув увагу, що в документах регулятора також згадується потенційне зростання імпорту для потреб відбудови країни після завершення бойових дій, що розглядається як один із майбутніх економічних викликів.

Нагадаємо, раніше на валютному ринку України зафіксували новий історичний пік курсу долара. У середині тижня готівковий ринок місцями доходив до 45,40 грн за долар, тоді як міжбанк тимчасово "пробивав" 45,13 грн.