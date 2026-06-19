Финансовый аналитик Андрей Шевчишин разобрал ключевые сообщения НБУ и рассказал, какой новый сценарий появился в прогнозах регулятора после решения оставить учетную ставку на уровне 15%.

Национальный банк Украины решил не изменять учетную ставку и оставил ее на уровне 15 % годовых. Соответствующее решение Правление НБУ приняло 18 июня 2026 года.

Регулятор также оставил без изменений другие ключевые ставки: по депозитным сертификатам "овернайт" — 15%, по трехмесячным депозитным сертификатам — 18,5%, а по кредитам рефинансирования "овернайт" — 19% годовых.

В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин обратил внимание на несколько важных сигналов в сопроводительном комментарии НБУ, которые выходят далеко за рамки вопроса о самой ставке.

НБУ рассчитывает получить более 13 млрд долларов международной помощи уже в июне

По словам эксперта, регулятор подтвердил базовый сценарий поступления международного финансирования.

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"В комментарии НБУ указано, что в июне поступило около 13 млрд долларов. Это означает, что базовый сценарий фактически не изменился. Также ожидается поступление значительной суммы в рамках механизма USL", — отметил финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

По его мнению, это свидетельствует о том, что прогнозы относительно внешней поддержки Украины остаются в силе.

Нацбанк ожидает значительных поступлений международной помощи и сохраняет контроль над курсом гривны Фото: Pexels

Курс гривны и в дальнейшем будет держаться под контролем

Еще одним важным моментом стала позиция Нацбанка в отношении валютного рынка.

В своем комментарии регулятор подтвердил намерение и в дальнейшем обеспечивать курсовую стабильность. По мнению аналитика, это означает продолжение нынешней политики активного присутствия НБУ на рынке и сглаживание резких колебаний курса гривны.

В НБУ усмотрели риски, связанные с международным финансированием

Особое внимание эксперт уделил формулировке о "рисках, связанных с дальнейшим прогрессом в переговорах по вопросам финансирования".

По его словам, это может свидетельствовать о более сложных переговорах с международными партнерами по поводу будущих пакетов помощи.

"С расширением финансирования возникают проблемы, и продвигать наши требования становится всё сложнее без голосования "маяков". Хотели денег на повышение жалованья военным — партнеры не согласились. Возможно, речь идет именно об этом. Но в целом — деньги будут", — пояснил Шевчишин.

В прогнозах НБУ появился сценарий "справедливого и прочного мира"

Самым интересным сигналом аналитик назвал упоминание в позитивном сценарии НБУ о "справедливом и длительном мире".

По его словам, ранее подобные формулировки в документах регулятора не использовались.

Сценарий мирного урегулирования уже находится на рассмотрении в НБУ (как, кстати, и в правительстве)

"Длительный мир — это то, на что можно надеяться. А вот определение "справедливый" выглядит довольно оптимистичным. В то же время сам факт появления такого сценария означает, что НБУ уже анализирует последствия завершения активной фазы войны, так же как это делает правительство", — отметил эксперт.

Он отметил, что в документах регулятора также упоминается потенциальный рост импорта для нужд восстановления страны после завершения боевых действий, что рассматривается как один из будущих экономических вызовов.

Напомним, ранее на валютном рынке Украины был зафиксирован новый исторический максимум курса доллара. В середине недели курс на наличном рынке местами достигал 45,40 грн за доллар, тогда как на межбанковском рынке временно "пробивал" отметку в 45,13 грн.