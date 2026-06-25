С 26 июня каждое пополнение карты через терминал будет требовать подтверждения.

Национальный банк Украины применил штрафные санкции к двум крупнейшим сетям платежных терминалов самообслуживания — EasyPay и City24. Каждая из компаний получила штраф в размере 135 млн грн. Всего взыскано 270 млн грн.

В регуляторе объяснили это решение нарушениями требований финансового мониторинга и недостатками в процедурах проверки клиентов. Также в НБУ считают, что терминальные сети могли использоваться для проведения операций со средствами сомнительного происхождения.

Что обнаружил НБУ

Штрафам предшествовали масштабные проверки деятельности операторов платежных терминалов.

По данным НБУ, в ходе проверок были зафиксированы случаи, когда:

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платежи осуществлялись с аномально высокой скоростью, что вызвало сомнения относительно фактического внесения наличных;

одно и то же лицо осуществляло операции в разных городах с чрезмерно коротким временным интервалом;

записи камер наблюдения не подтверждали заявленное количество транзакций;

отдельные компании не отражали в отчетности средства, полученные через терминалы.

В Нацбанке также обратили внимание на случаи, когда подтверждение операций через мобильный телефон не осуществлялось под предлогом технических проблем или перебоев со связью.

EasyPay отреагировал на штраф

В компании EasyPay подтвердили факт применения санкций, но подчеркнули, что штрафы являются стандартным инструментом регулирующего надзора.

Там заявили, что продолжают сотрудничать с НБУ, совершенствуют системы внутреннего контроля и финансового мониторинга, а также принимают меры для предотвращения использования своих сервисов в незаконных схемах.

В то же время компания назвала часть публичных интерпретаций ситуации манипулятивными и не основанными на установленных фактах.

Новые правила пополнения карт через терминалы

На фоне проверок и штрафов меняются и правила пользования терминалами.

Как сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, с 26 июня 2026 года пополнение банковских карт через платежные терминалы будет требовать обязательного подтверждения номера телефона и ввода одноразового SMS-кода независимо от суммы операции.

Фактически это означает прекращение практики анонимного внесения наличных через большинство крупных терминальных сетей.

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Финансовый эксперт Андрей Шевчишин считает, что штрафы, наложенные на EasyPay и City24, являются частью масштабной кампании НБУ по детенизации финансовых потоков и борьбе с так называемыми "дроперами" — людьми, через счета которых могут проводиться сомнительные операции.

По его словам, рынок платежных терминалов больше не будет рассматриваться как зона с упрощенным контролем.

"По сути, штрафы, наложенные на EasyPay и City24, — это новый этап детенизации и декешенизации. Если раньше платежные терминалы воспринимались как относительно свободный канал для транзакций, то сейчас контроль будет значительно жестче", — отметил финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Он напомнил, что подобные санкции уже применялись в отношении других финансовых игроков. Среди них — как IBOX Bank, так и платежная система LEO, РВС Банк и NovaPay.

Какими могут быть последствия

По оценкам эксперта, EasyPay и City24 контролируют до 70% украинского рынка терминалов самообслуживания, через которые ежемесячно проходит около 1 млрд долларов в денежном эквиваленте.

Поэтому полная блокировка работы операторов маловероятна, однако пользователи могут ощутить ряд изменений:

усиление идентификации плательщиков;

новые ограничения на внесение наличных;

рост комиссий за услуги;

сокращение возможностей для анонимных операций.

По мнению экспертов, главная цель этих нововведений — затруднить использование терминалов для отмывания средств и деятельность так называемых "денежных мулов", через счета которых могут проходить крупные объемы сомнительных платежей.

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В то же время речь идет и о том, что более жесткие правила могут повлиять не только на теневой сектор, но и на обычных пользователей, которые привыкли пополнять карты через терминалы быстро и без дополнительных проверок.

Напомним, что Национальный банк Украины по-прежнему удерживает курс доллара в Украине ниже психологической отметки, несмотря на рекордный дефицит валюты на межбанковском рынке. В то же время давление на гривну усиливается.