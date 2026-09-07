Штраф до 17 тыс. грн: украинцев предупредили о новых правилах в отношении банковских карт

В Украине предлагают ужесточить наказание за передачу банковских карт и доступа к счетам для проведения чужих операций. Адвокат Игорь Быков рассказал, кого могут оштрафовать и в каких случаях грозит тюремное заключение.

Украинцев могут наказывать за передачу банковских карт. То есть отдать на некоторое время свою банковскую карту знакомому, предоставить доступ к счету за вознаграждение или разрешить другому человеку пользоваться своими платежными данными может стать уголовным правонарушением. Ведь в Украине предлагают ужесточить ответственность за схемы, в которых чужие счета используются для мошенничества и других преступлений. Президент Украины внес в качестве неотложного законопроект № 16013 от 2 сентября 2026 года. Документ предусматривает изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Что именно может измениться и чего следует опасаться рядовым украинцам и бизнесу, объяснил адвокат АО LESHCHENKO & PARTNERS Игорь Быков.

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Что такое "дроп" простыми словами

"Дропом" называют человека, который разрешает другому лицу использовать свою банковскую карту, счет или платежные данные. Например, человек за вознаграждение передает реквизиты карты, пароль или доступ к банковскому счету, а через него затем проводят деньги, полученные незаконным путем.

Иногда люди соглашаются на такое, не до конца понимая последствия. Именно такие схемы законопроект № 16013 предлагает отдельно урегулировать на уровне уголовного законодательства.

По словам Быкова, в настоящее время правоохранительным органам может быть сложно привлечь человека к ответственности лишь за сам факт передачи карты или счета. Необходимо доказать его причастность к конкретному преступлению — например, к мошенничеству или отмыванию средств. Новые правила должны изменить эту ситуацию.

"Внесённый президентом Украины в качестве неотложного законопроекта № 16013 от 02.09.2026 призван кардинально изменить подходы к борьбе с киберпреступностью, платежным мошенничеством и теневыми финансовыми потоками. Документ имплементирует требования Директивы (ЕС) 2019/713 о борьбе с мошенничеством и подделкой безналичных платежных средств", — поясняет эксперт.

В Украине предлагают ужесточить наказание за передачу банковских карт и доступа к счетам для совершения посторонних операций Фото: Freepik

За передачу карты могут наложить крупный штраф

Законопроект предлагает ввести новую статью 200¹ Уголовного кодекса Украины. Она будет касаться, в частности, передачи платежных инструментов, банковских данных или доступа к счетам, если это делается с целью того, чтобы другие лица могли использовать их для совершения преступления.

Лицу, передающему свою карту, данные или доступ к счету с такой целью, предусмотрен штраф в размере от 5100 до 17 000 грн.

Игорь Быков , Адвокат АО "LESHCHENKO & PARTNERS", кандидат юридических наук

До сих пор привлечь к ответственности так называемых "дропов" (лиц, передающих свои карты или банковские счета в пользование посторонним лицам за вознаграждение) или "дроповодов" (организаторов сетей "дропов") за сам факт передачи карты или счета и доступа к ним было юридически сложно.

В то же время для тех, кто собирает чужие карты и счета и использует их для организации подобных схем, наказание будет значительно более суровым.

Законопроект предусматривает штраф в размере от 51 000 до 170 000 грн, ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до шести лет. Если такие действия совершены повторно или организованной группой, наказание может составлять от 5 до 8 лет лишения свободы.

Почему это важно для бизнеса

Нововведения могут коснуться не только физических лиц. Законопроект также предусматривает ужесточение ответственности для юридических лиц, если преступные схемы будут реализовываться в интересах компании её уполномоченными сотрудниками. По словам эксперта, в худшем случае компании может грозить даже судебная ликвидация.

"Если уполномоченное лицо компании действует в её интересах с использованием "дроп-сетей" или поддельных платежных инструкций, к такому юридическому лицу может быть применена даже судебная ликвидация", — отмечает Игорь Быков.

Поэтому компаниям придётся более тщательно контролировать, кто имеет доступ к корпоративным картам, счетам и платежным системам.

Что следует сделать компаниям уже сейчас

Эксперт советует предприятиям не ждать вступления в силу новых правил, а проверить свои финансовые процедуры уже сейчас. В частности, следует провести аудит доступа к корпоративным счетам и картам, определить лиц, ответственных за платежи, и усилить контроль за использованием банковских данных сотрудниками.

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"Юридическим лицам необходимо уже сейчас провести аудит внутренних процедур проведения платежных операций, усилить контроль за коммерческими доступами и корпоративными картами, а также разработать четкие протоколы комплаенса", — подчеркивает Быков.

Если законопроект будет принят в предложенной редакции, такие действия могут повлечь за собой гораздо более серьезные юридические последствия, чем раньше.

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