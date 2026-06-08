Банки анализируют не только суммы переводов с карты на карту, но и частоту операций и назначение платежей. Эксперты рассказали, как избежать проблем.

Когда перевод денег с карты на карту вызывает вопросы банка? Фокус спросил об этом экспертов финансового сектора и узнал перечень операций, которые могут попасть под проверку и даже привести к блокировке карты.

В Украине нет законодательно установленных лимитов на переводы между физическими лицами, однако банки самостоятельно определяют ограничения и контролируют операции в соответствии с правилами финансового мониторинга. Именно поэтому неправильное или нечеткое назначение платежа может вызвать дополнительные вопросы со стороны банка или даже привести к временной блокировке счета, объяснили Фокусу заместитель председателя правления Анна Довгальская и ведущий эксперт по финансовому мониторингу ГЛОБУС БАНКА Марина Павленко.

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Какие переводы физлиц привлекают внимание банков

Как пояснила Анна Довгальская, банки анализируют не только сумму операции, но и общую активность клиента. Во время финмониторинга принимают во внимание частоту переводов, количество транзакций, их характер и обороты по счету.

"Банк руководствуется внутренними правилами — анализирует частоту, количество, оборот, вид операций, место осуществления операций и т.д.", — отметила банкир.

По ее словам, особое внимание финмониторинг уделяет операциям на крупные суммы и так называемому "измельчению" платежей.

"Переводы на общую сумму более 400 тыс. грн на клиента требуют более усиленного изучения происхождения средств", — пояснила Довгальская.

В то же время банки могут устанавливать собственные лимиты. Как правило, на суммы до 30 тыс. грн на одну операцию и до 400 тыс. грн в месяц на одного клиента.

Банки анализируют не только суммы переводов, но и частоту операций и назначение платежей Фото: Freepik

Назначение платежа: как правильно заполнять, чтобы избежать блокировки карты

Эксперты отмечают: в переводах между физлицами важно четко указывать суть платежа. Это помогает банку понять характер операции и снижает риск дополнительных проверок.

Особенно это касается регулярных или крупных переводов, отмечает Марина Павленко. По ее словам, при открытии счета клиент должен максимально честно сообщать банку об ожидаемых операциях и источниках средств.

"Чем больше правды в использовании счета, тем меньше вероятность его блокировки", — подчеркнула она.

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По словам эксперта, у банка могут возникнуть дополнительные вопросы, если операции не соответствуют официальным доходам или имеют нетипичный характер.

Какие формулировки лучше использовать

Банкиры советуют избегать шутливых, непонятных или двусмысленных комментариев в поле "назначение платежа". Вместо этого лучше использовать простые и конкретные формулировки, которые соответствуют реальной сути перевода.

Среди нейтральных вариантов:

"Возврат долга";

"Помощь семье";

"Подарок";

"Оплата за товар";

"Оплата услуг";

"Личный перевод".

В то же время эксперты отмечают, что карточки физических лиц не стоит использовать для скрытой предпринимательской деятельности.

В частности, те же фразы, как "За товар" или "За услугу", если поступления не на счет ФЛП, а на частный, а также "Возврат долга", когда переводы регулярные (ежедневно или один-два раза в неделю), становятся триггером и привлекут внимание банка.

Анна Довгальская напомнила, что p2p-переводы предназначены для частных платежей между физлицами, а не для регулярных коммерческих расчетов.

"О возможных лимитах стоит "беспокоиться" именно тем, кто, мягко говоря, избегает уплаты налогов, "гоняя" с карты на карту сотни тысяч гривен", — отметила она.

Банки усилили контроль за переводами с карты на карту Фото: Freepik

Когда банк может заблокировать счет

По словам Марины Павленко, в случае подозрительных операций банк может временно ограничить доступ к счету и попросить клиента предоставить объяснения или документы о происхождении средств.

"В 90% подобных случаев благодаря партнерскому подходу удается достаточно быстро урегулировать вопрос с минимальными потерями", — говорит эксперт.

Она советует в случае блокировки сразу обращаться в банк через официальные каналы связи.

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"Банки не заинтересованы в потере клиентов. Они не карательные органы. Наша задача — помочь, проконсультировать, предоставить весь спектр возможных услуг", — подытожила Павленко.

Отметим, что популярность карточных переводов в Украине растет. По данным НБУ, общее количество платежных карт в Украине уже превысило 115 млн, а переводы с карты на карту остаются лидерами по суммам операций.

Ранее Фокус уже объяснял, что банки готовятся ужесточить контроль за переводами для части клиентов. В частности, введут новые ограничения на банковские переводы для новосозданных и неактивных физических лиц-предпринимателей и юридических лиц.