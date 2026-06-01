Налоговая может заинтересоваться вашей картой: кому грозят штрафы и пеня

Украинцам могут доначислить налоги, штрафы и пеню из-за регулярных поступлений на банковские карты, если налоговая докажет, что это был незадекларированный доход. Наибольшие риски касаются тех, кто фактически ведет предпринимательскую деятельность через личные карты без регистрации ФЛП.

Об этом сообщил адвокат Роман Симутин.

Он отметил, что сам минимизировал использование переводов на банковские карты и посоветовал делать так же другим. По его словам, уже были дела, связанные с продажами через OLX.

"Сам факт зачисления средств на банковскую карточку не означает автоматического возникновения налогового обязательства. Налогооблагается именно доход физического лица", — пояснил Симутин.

Он подчеркнул, что если деньги не являются доходом или с них уже уплачены налоги, повторного налогообложения не будет.

В то же время риски возникают тогда, когда на счет регулярно поступают средства, которые имеют признаки дохода, но не отражаются в налоговой отчетности и не облагаются налогом. По словам адвоката, именно в таких случаях налоговая может доначислить налоговые обязательства.

Симутин также отметил, что налоговые органы не имеют автоматического доступа к банковским счетам физических лиц, поскольку информация о движении средств является банковской тайной. Однако банки обязаны проводить финансовый мониторинг, проверять подозрительные операции, запрашивать документы о происхождении средств и уведомлять уполномоченные органы.

"Доступ к информации о счетах может быть предоставлен налоговым органам только в случаях и порядке, определенных законом, в частности в рамках налоговой проверки или по решению суда", — сказал адвокат.

Если налоговая докажет факт получения необлагаемого дохода, человеку могут доначислить налоги, штрафы и пеню. В соответствии со статьей 129 Налогового кодекса Украины пеня начисляется за каждый день просрочки.

