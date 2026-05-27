Украинцы массово получают письма о налоговом долге. В ГНС объяснили, что это за рассылка. А Фокус выяснил, где проверять информацию и какие последствия имеет задолженность, если она реальна.

В Украине участились случаи фейковых писем о налоговом долге. В таких сообщениях требуют срочно перевести средства или перейти по ссылкам. Об этом предупредили в Государственной налоговой службе и напомнили официальные сервисы, где можно проверить реальную задолженность.

Фокус проконсультировался с юристами о последствиях в случае настоящего налогового долга, ведь с начала 2026 года для предпринимателей ужесточаются штрафы и контроль за этим.

Как работает новая схема мошенников с фейковыми письмами о налоговом долге

В таком сообщении и письме якобы от налоговой службы мошенники требуют срочно оплатить "налоговый долг". На самом деле так работает новая схема с целью получения персональных данных или денег граждан.

Злоумышленники присылают письма по электронной почте, в мессенджерах или смс с текстом о последствиях в случае неуплаты: штрафы или блокировка счетов.

В письмах использован официальный стиль общения, логотипы госорганов и даже поддельные реквизиты. В текстах содержится требование уплаты долга "в кратчайшие сроки" и предоставляется ссылка для оплаты.

Тон писем угрожающий, с психологическим давлением — упоминаниями о "судебном производстве" и требованиями немедленно перейти по ссылке.

В ГНС призвали граждан не переходить по ссылке и предупредили о том, что официальные органы не присылают подобные требования в произвольной форме через мессенджеры или подозрительные email-адреса.

Мошенники от имени налоговой присылают подобные фейковые письма о долге Фото: ЦПД

Как распознать фейковое письмо (фото)

Эксперты называют несколько признаков фейкового письма о налоговом долге:

ошибки в тексте;

подозрительный адрес отправителя;

сокращенные или неизвестные ссылки;

требование срочной оплаты;

просьба ввести банковские данные.

Особенно опасными являются письма с вложенными файлами, поскольку они могут содержать вредоносное программное обеспечение.

Поэтому, если вы получили такое сообщение о якобы неуплаченном налоговом долге не стоит переходить по ссылкам, вводить личные данные и переводить деньги на неизвестные счета.

Информацию о реальных налоговых начислениях следует проверять исключительно через официальный электронный кабинет налогоплательщика или непосредственно в ГНС.

Киберспециалисты отмечают, что мошенники активно используют тему государственных платежей и долгов, поскольку она вызывает у людей страх и желание быстро "решить проблему".

Именно поэтому фейк о неуплаченном налоговом долге стал одной из самых распространенных схем последнего времени.

Реальный налоговый долг может привести к официальным санкциям в 2026 году Фото: Из открытых источников

Где можно проверить налоговый долг

"Пользователи Электронного кабинета имеют доступ к информации по уплате налогов, сборов и других платежей, в том числе о своем налоговом долге", — сообщили в налоговой службе.

Соответствующие уведомления поступают во вкладку "Уведомления" в разделе "Входящие документы".

Следить за ситуацией с налогами можно и с помощью приложения "Моя налоговая". В мобильном приложении информация доступна в разделе "Мои данные".

Через сервис можно проверить состояние расчетов с бюджетом, узнать о наличии налогового долга, а также получить уведомление о согласованных налоговых обязательствах.

Приложение позволяет платить налоги через интегрированные платежные системы.

А официальный чат-бот InfoTAX в Viber позволяет получать уведомления о налоговом долге, проверять состояние расчетов с бюджетом и получать актуальную налоговую информацию.

Какие последствия имеет настоящий налоговый долг

В случае реальной просрочки уплаты налогов ФЛП могут ждать официальные финансовые санкции.

"Просроченная уплата налогов приводит к начислению пени и штрафных санкций", — отмечают в налоговой.

Из-за налогового долга обычно назначают специалиста-управляющего, есть риск действительного ареста счетов, остановки расходных операций, описи имущества для налогового залога.

Также для отдельных руководителей предприятий возможно временное ограничение выезда за границу.

Новые правила для ФЛП Фото: pexels.com

Что делать, если долг появился по ошибке и все ли должны платить налоги

Специалисты отмечают, что налоговый долг может возникать не только из-за неуплаты, но и из-за ошибок в отчетности, путаницы с военными льготами, некорректных начислений со стороны налоговой.

Особенно речь идет именно о физических лицах-предпринимателях (ФЛП), которые пользовались освобождением от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) или единого налога во время военного положения.

В такой ситуации налоговики советуют:

проверить платежи и отчетность;

подать уточняющую декларацию;

обратиться в налоговую через Электронный кабинет;

в случае отказа — подать официальную жалобу.

"Участились случаи, когда налоговая начисляет долг за периоды, когда ФЛП имел право ничего не платить", — отмечают эксперты.

А делает ли украинский паспорт автоматически налогоплательщиком?

Адвокат АО "EvrikaLaw" Юрист Ольга Брус объясняет, что ключевым фактором является не гражданство, а налоговое резидентство.

"Многие считают, что именно гражданство обязывает платить налоги в Украине, но на самом деле ключевым является понятие "налогового резидентства"", — говорит она в комментарии Фокусу и объясняет, что человек остается налоговым резидентом Украины, если имеет здесь прописку, не закрыл ФЛП или его семья проживает в стране.

"В таком случае вы обязаны отчитываться перед украинским государством за все свои доходы, независимо от того, в какой стране вы их получили", — отмечает Брус.

Нужно ли платить налоги с соцпомощи за рубежом

Юрист отмечает, что социальные выплаты беженцам не облагаются налогом.

"Любая социальная помощь от иностранных государств или благотворительных фондов не облагается налогом вообще", — объясняет Ольга Брус, но добавляет, что эти средства все равно нужно декларировать.

"Задекларировав эти деньги, вы официально объясняете государству легальность происхождения вашего состояния", — говорит она.

Как избежать двойного налогообложения

По словам юриста, международные соглашения позволяют не платить налоги дважды. Для этого нужно прежде всего получить справку об уплаченных за рубежом налогах, легализовать документ, перевести его на украинский и приложить к декларации.

Что касается исключений, да, существует.

"Военный сбор в размере 1,5% не подпадает под международные договоры, поэтому его придется уплатить в украинский бюджет в любом случае", — отмечает Брус.

Риски для ФЛП в случае накопления налоговых долгов

Адвокат Анна Даниэль предупреждает, что с начала 2026-го особенно опасным для предпринимателей становится накопление налогового долга.

"Февраль 2026 года для украинских предпринимателей стал не просто завершением зимы, а настоящим испытанием на финансовую дисциплину", — отмечает управляющая Адвокатским бюро "Анны Даниэль".

По ее словам, главная проблема кроется не в самих штрафах, а в риске потери упрощенной системы налогообложения.

Наличие налогового долга свыше 3060 грн, который фиксируется на 1-е число каждого месяца в течение двух полных кварталов, дает ГНС право принудительно перевести ФЛП на общую систему, где налоговая нагрузка в разы выше. И следует не забыть, если долг погашен до завершения этого периода, перевод не происходит.

Она советует ФЛП регулярно проверять состояние расчетов через Электронный кабинет.

Суммы штрафов за непредставление декларации

"Даже если деятельности не было, 'нулевая' отчетность является обязательной", — отмечает адвокат, а за неподачу декларации предусмотрено:

340 грн штрафа — первое нарушение;

1020 грн — повторное нарушение в течение года.

Поэтому юрист советует даже "спящим" ФЛП подавать декларацию.

"Это сэкономит вам как минимум 340 грн и убережет от лишнего внимания инспекторов", — отмечает Даниэль.

Напомним, в Украине готовят новые налоги. И хотя на днях Рада провалила голосование и закон о налоге на посылки с AliExpress и Temu не приняли, посылки из-за границы, доходы с цифровых платформ и товары военного назначения все же могут облагать налогом.