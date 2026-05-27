Українці масово отримують листи про податковий борг. В ДПС пояснили, що це за розсилка. А Фокус з'ясував, де перевіряти інформацію і які наслідки має заборгованість, якщо вона реальна.

В Україні почастішали випадки фейкових листів про податковий борг. У таких повідомленнях вимагають терміново переказати кошти або перейти за посиланнями. Про це попередили у Державній податковій службі та нагадали офіційні сервіси, де можна перевірити реальну заборгованість.

Фокус проконсультувався з юристами щодо наслідків у разі справжнього податкового боргу, адже від початку 2026 року для підпримців посилюються штрафи та контроль за цим.

Як працює нова схема шахраїв з фейковими листами про податковий борг

У такому повідомленні та листі нібито від податкової служби шахраї вимагають терміново сплатити "податковий борг". Насправді так працює нова схема з метою отримання персональних даних або гроше громадян.

Відео дня

Зловмисники надсилають листи електронною поштою, у месенджерах або смс із текстом про наслідки у разі несплати: штрафи чи блокування рахунків.

У листах використано офіційний стиль спілкування, логотипи держорганів та навіть підроблені реквізити. У текстах міститься вимога сплати боргу "у найкоротші терміни" та надається посилання для оплати.

Тон листів погрозливий, із психологічним тиском — згадками про "судове провадження" і вимогами негайно перейти за посиланням.

У ДПС закликали громадян не переходити за посиланням і попередили про те, що офіційні органи не надсилають подібні вимоги у довільній формі через месенджери або підозрілі email-адреси.

Шахраї від імені податкової надсилають подібні фейкові листи про борг Фото: ЦПД

Як розпізнати фейковий лист (фото)

Експерти називають декілька ознак фейкового листа про податковий борг:

помилки в тексті;

підозріла адреса відправника;

скорочені або невідомі посилання;

вимога термінової оплати;

прохання ввести банківські дані.

Особливо небезпечними є листи із вкладеними файлами, оскільки вони можуть містити шкідливе програмне забезпечення.

Тож, якщо ви отримали таке повідомлення про нібито несплачений податковий борг не варто переходити за посиланнями, вводити особисті дані та переводити гроші на невідомі рахунки.

Інформацію про реальні податкові нарахування слід перевіряти виключно через офіційний електронний кабінет платника податків або безпосередньо у ДПС.

Кіберфахівці зазначають, що шахраї активно використовують тему державних платежів і боргів, оскільки вона викликає у людей страх та бажання швидко "вирішити проблему".

Саме тому фейк про несплачений податковий борг став однією з найпоширеніших схем останнього часу.

Реальний податковий борг може призвести до офіційних санкцій 2026 року Фото: З відкритих джерел

Де можна перевірити податковий борг

"Користувачі Електронного кабінету мають доступ до інформації зі сплати податків, зборів та інших платежів, у тому числі про свій податковий борг", — повідомили у податковій службі.

Відповідні сповіщення надходять у вкладку "Повідомлення" в розділі "Вхідні документи".

Слідкувати за ситуацію із податками можна і за допомогою застосунку "Моя податкова". У мобільному додатку інформація доступна в розділі "Мої дані".

Через сервіс можна перевірити стан розрахунків із бюджетом, дізнатися про наявність податкового боргу, а також отримати повідомлення про узгоджені податкові зобов’язання.

Застосунок дозволяє сплачувати податки через інтегровані платіжні системи.

А офіційний чат-бот InfoTAX у Viber дає змогу отримувати повідомлення про податковий борг, перевіряти стан розрахунків із бюджетом та отримувати актуальну податкову інформацію.

Які наслідки має справжній податковий борг

У разі реального протермінування сплати податків на ФОП можуть чекати офіційні фінансові санкції.

"Прострочена сплата податків призводить до нарахування пені та штрафних санкцій", — зазначають у податковій.

Через податковий борг зазвичай призначають спеціаліста-керуючого, є ризик дійсного арешту рахунків, зупинення видаткових операцій, опису майна для податкової застави.

Також для окремих керівників підприємств можливе тимчасове обмеження виїзду за кордон.

Нові правила для ФОП Фото: pexels.com

Що робити, якщо борг з’явився помилково і чи всі мають платити податки

Фахівці зазначають, що податковий борг може виникати не лише через несплату, а й через помилки у звітності, плутанину з воєнними пільгами, некоректні нарахування з боку податкової.

Особливо йдеться саме про фізичних осіб-підприємців (ФОП), які користувалися звільненням від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) або єдиного податку під час воєнного стану.

В такій ситуації податківці радять:

перевірити платежі та звітність;

подати уточнюючу декларацію;

звернутися до податкової через Електронний кабінет;

у разі відмови — подати офіційну скаргу.

"Почастішали випадки, коли податкова нараховує борг за періоди, коли ФОП мав право нічого не сплачувати", — зазначають експерти.

А чи робить український паспорт автоматично платником податків?

Адвокатка АО "EvrikaLaw" Юристка Ольга Брус пояснює, що ключовим фактором є не громадянство, а податкове резидентство.

Важливо

Відкрити ФОП за 10 хвилин: що змінилося в Україні та які ризики залишилися

"Багато хто вважає, що саме громадянство зобов’язує платити податки в Україні, але насправді ключовим є поняття "податкового резидентства"", — каже вона у коментарі Фокусу і пояснює, що людина залишається податковим резидентом України, якщо має тут прописку, не закрила ФОП чи її сім’я проживає в країні.

"У такому разі ви зобов'язані звітувати перед українською державою за всі свої доходи, незалежно від того, в якій країні ви їх отримали", — зазначає Брус.

Чи потрібно платити податки із соцдопомоги за кордоном

Юристка наголошує, що соціальні виплати біженцям не оподатковуються.

"Будь-яка соціальна допомога від іноземних держав або благодійних фондів не оподатковується взагалі", — пояснює Ольга Брус, але додає,що ці кошти все одно потрібно декларувати.

"Задекларувавши ці гроші, ви офіційно пояснюєте державі легальність походження ваших статків", — каже вона.

Як уникнути подвійного оподаткування

За словами юристки, міжнародні угоди дозволяють не сплачувати податки двічі. Для цього потрібно передусім отримати довідку про сплачені за кордоном податки, легалізувати документ, перекласти його українською і додати до декларації.

Щодо винятків, так, існує.

"Військовий збір у розмірі 1,5% не підпадає під міжнародні договори, тому його доведеться сплатити в український бюджет у будь-якому разі", — наголошує Брус.

Ризики для ФОП у разі накопичення податкових боргів

Адвокатка Анна Даніель попереджає, що від початку 2026-го особливо небезпечним для підприємців стає накопичення податкового боргу.

"Лютий 2026 року для українських підприємців став не просто завершенням зими, а справжнім випробуванням на фінансову дисципліну", — зазначає керуюча Адвокатським бюро "Анни Даніель".

Опитування Як ви оцінюєте економічну ситуацію в Україні 2026 року? Опитування відкрите до Скоріше стабільна Напружена, але контрольована Кризова Важко оцінити Голосувати

За її словами, головна проблема криється не в самих штрафах, а у ризику втрати спрощеної системи оподаткування.

Наявність податкового боргу понад 3060 грн, який фіксується на 1-е число кожного місяця протягом двох повних кварталів, дає ДПС право примусово перевести ФОП на загальну систему, де податкове навантаження у рази вище. І слід не забути, якщо борг погашено до завершення цього періоду, переведення не відбувається.

Вона радить ФОП регулярно перевіряти стан розрахунків через Електронний кабінет.

Суми штрафів за неподання декларації

"Навіть якщо діяльності не було, 'нульова' звітність є обов'язковою", — наголошує адвокатка, а за неподання декларації передбачено:

340 грн штрафу — перше порушення;

1020 грн — повторне порушення протягом року.

Тож юристка радить навіть "сплячим" ФОПам подавати декларацію.

"Це зекономить вам як мінімум 340 грн та вбереже від зайвої уваги інспекторів", — зазначає Даніель.

Нагадаємо, в Україні готують нові податки. І хоча днями Рада провалила голосування і закон про податок на посилки з AliExpress та Temu не ухвалили, посилки з-за кордону, доходи з цифрових платформ і товари військового призначення все ж можуть оподатковувати.