Податкова може зацікавитися вашою карткою: кому загрожують штрафи та пеня

Українцям можуть донарахувати податки, штрафи та пеню через регулярні надходження на банківські картки, якщо податкова доведе, що це був незадекларований дохід. Найбільші ризики стосуються тих, хто фактично веде підприємницьку діяльність через особисті картки без реєстрації ФОП.

Про це повідомив адвокат Роман Сімутін.

Він зазначив, що сам мінімізував використання переказів на банківські картки та порадив робити так само іншим. За його словами, вже були справи, пов’язані з продажами через OLX.

“Сам факт зарахування коштів на банківську картку не означає автоматичного виникнення податкового зобов’язання. Оподатковується саме дохід фізичної особи”, — пояснив Сімутін.

Він наголосив, що якщо гроші не є доходом або з них уже сплачені податки, повторного оподаткування не буде.

Водночас ризики виникають тоді, коли на рахунок регулярно надходять кошти, які мають ознаки доходу, але не відображаються в податковій звітності та не оподатковуються. За словами адвоката, саме в таких випадках податкова може донарахувати податкові зобов’язання.

Сімутін також зазначив, що податкові органи не мають автоматичного доступу до банківських рахунків фізичних осіб, оскільки інформація про рух коштів є банківською таємницею. Проте банки зобов’язані проводити фінансовий моніторинг, перевіряти підозрілі операції, запитувати документи про походження коштів і повідомляти уповноважені органи.

“Доступ до інформації про рахунки може бути наданий податковим органам лише у випадках та порядку, визначених законом, зокрема в межах податкової перевірки або за рішенням суду”, — сказав адвокат.

Якщо податкова доведе факт отримання неоподаткованого доходу, людині можуть донарахувати податки, штрафи та пеню. Відповідно до статті 129 Податкового кодексу України пеня нараховується за кожен день прострочення.

