Банки аналізують не лише суми переказів з картки на картку, а й частоту операцій та призначення платежів. Експерти розповіли, як уникнути проблем.

Коли переказ грошей з картки на картку викликає питання банку? Фокус запитав про це експертів фінансового сектору і дізнався перелік операцій, які можуть потрапити під перевірку і навіть призвести до блокування картки.

В Україні немає законодавчо встановлених лімітів на перекази між фізичними особами, однак банки самостійно визначають обмеження та контролюють операції відповідно до правил фінансового моніторингу. Саме тому неправильне або нечітке призначення платежу може викликати додаткові запитання з боку банку або навіть призвести до тимчасового блокування рахунку, пояснили Фокусу заступниця голови правління Анна Довгальська та провідна експертка з фінансового моніторингу ГЛОБУС БАНКУ Марина Павленко.

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Які перекази фізосіб привертають увагу банків

Як пояснила Анна Довгальська, банки аналізують не лише суму операції, а й загальну активність клієнта. Під час фінмоніторингу беруть до уваги частоту переказів, кількість транзакцій, їхній характер та обороти за рахунком.

"Банк керується внутрішніми правилами — аналізує частоту, кількість, оборот, вид операцій, місце здійснення операцій тощо", — зазначила банкірка.

За її словами, особливу увагу фінмоніторинг приділяє операціям на великі суми та так званому "подрібненню" платежів.

"Перекази на загальну суму понад 400 тис. грн на клієнта потребують більш посиленого вивчення походження коштів", — пояснила Довгальська.

Водночас банки можуть встановлювати власні ліміти. Зазвичай, на суми до 30 тис. грн на одну операцію та до 400 тис. грн на місяць на одного клієнта.

Банки аналізують не лише суми переказів, а й частоту операцій та призначення платежів Фото: Freepik

Призначення платежу: як правильно заповнювати, щоб уникнути блокування картки

Експерти наголошують: у переказах між фізособами важливо чітко вказувати суть платежу. Це допомагає банку зрозуміти характер операції та знижує ризик додаткових перевірок.

Особливо це стосується регулярних або великих переказів, зазначає Марина Павленко. За її словами, під час відкриття рахунку клієнт має максимально чесно повідомляти банк про очікувані операції та джерела коштів.

"Чим більше правди у використанні рахунку, тим меншою є ймовірність його блокування", — підкреслила вона.

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За словами експертки, у банку можуть виникнути додаткові запитання, якщо операції не відповідають офіційним доходам або мають нетиповий характер.

Які формулювання краще використовувати

Банкіри радять уникати жартівливих, незрозумілих або двозначних коментарів у полі "призначення платежу". Натомість краще використовувати прості та конкретні формулювання, які відповідають реальній суті переказу.

Серед нейтральних варіантів:

"Повернення боргу";

"Допомога родині";

"Подарунок";

"Оплата за товар";

"Оплата послуг";

"Особистий переказ".

Водночас експерти наголошують, що картки фізичних осіб не варто використовувати для прихованої підприємницької діяльності.

Зокрема, ті ж самі фрази, як "За товар" чи "За послугу", якщо надходження не на рахунок ФОПа, а на приватний, а також "Повернення боргу", коли перекази регулярні (щодня чи один-два рази на тиждень), стають тригером та привернуть увагу банку.

Анна Довгальська нагадала, що p2p-перекази призначені для приватних платежів між фізособами, а не для регулярних комерційних розрахунків.

"Про можливі ліміти варто "перейматися" саме тим, хто, м’яко кажучи, уникає сплати податків, "ганяючи" з картки на картку сотні тисяч гривень", — зазначила вона.

Банки посилили контроль за переказами з картки на картку Фото: Freepik

Коли банк може заблокувати рахунок

За словами Марини Павленко, у разі підозрілих операцій банк може тимчасово обмежити доступ до рахунку та попросити клієнта надати пояснення або документи про походження коштів.

"У 90% подібних випадків завдяки партнерському підходу вдається досить швидко врегулювати питання з мінімальними втратами", — каже експертка.

Вона радить у разі блокування одразу звертатися до банку через офіційні канали зв’язку.

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"Банки не зацікавлені у втраті клієнтів. Вони не каральні органи. Наше завдання — допомогти, проконсультувати, надати весь спектр можливих послуг", — підсумувала Павленко.

Зазначимо, що популярність карткових переказів в Україні зростає. За даними НБУ, загальна кількість платіжних карток в Україні вже перевищила 115 млн, а перекази з картки на картку залишаються лідерами за сумами операцій.

Раніше Фокус вже пояснював, що банки готуються посилити контроль за переказами для частини клієнтів. Зокрема, запровадять нові обмеження на банківські перекази для новостворених і неактивних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб.