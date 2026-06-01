"Відправив 1000 — отримав штраф 17000": адвокат пояснив ризики банківських переказів

Українцям можуть бути нараховані податки, а також штрафи у випадку регулярних переказів на банківські картки. Адвокат Роман Сімутін попередив, що в зоні ризику в першу чергу перебувають ті, хто займається підприємницькою діяльністю, не маючи зареєстрованого ФОП.

За словами Сімутіна, варто скоротити користування послугою переказу коштів з картки на карту. Про це адвокат Роман Сімутін написав у себе в Facebook.

За його словами, уже було відкрито два кримінальних провадження через продажі на OLX.

Чи нараховують податки на будь-який переказ

Водночас він пояснив, що переказ грошей не означає, що ви маєте сплатити податки. Йдеться саме про отримання доходу, а не про будь-які гроші, які надходять на картку.

"Якщо кошти не є доходом або з них уже були сплачені податки, повторного оподаткування не відбувається. Проте ризики податкових донарахувань виникають у випадках, коли надходження на банківські рахунки фізичної особи мають ознаки систематичного доходу, але при цьому не відображаються у податковій звітності та не оподатковуються у встановленому порядку", — зазначив Сімутін.

Відео дня

Чи бачить податкова банківські рахунки українців

Водночас він пояснив, що податкова не має доступу до рахунків фізичних осіб, адже ця інформація захищена банківською таємницею.

Водночас, якщо у клієнта під час проведення фінансового моніторингу було виявлено підозрілі фінансові операції, то банки можуть звернутися до клієнта щодо походження коштів, запитати відповідні документи та повідомити уповноважені органи.

"Доступ до інформації про рахунки може бути наданий податковим органам лише у випадках та порядку, визначених законом, зокрема в межах податкової перевірки або за рішенням суду", — пояснив адвокат.

Якщо податкова доведе факт отримання незадекларованого доходу, людині можуть донарахувати податки, штрафи та пеню.

Нагадаємо, що в Україні почастішали випадки фейкових листів про податковий борг. У таких повідомленнях вимагають терміново переказати кошти або перейти за посиланнями.

Нагадаємо, в Україні готують нові податки. І хоча днями Рада провалила голосування і закон про податок на посилки з AliExpress та Temu не ухвалили, посилки з-за кордону, доходи з цифрових платформ і товари військового призначення все ж можуть оподатковувати.