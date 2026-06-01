"Отправил 1000 — получил штраф 17000": адвокат объяснил риски банковских переводов

Украинцам могут быть начислены налоги, а также штрафы в случае регулярных переводов на банковские карты. Адвокат Роман Симутин предупредил, что в зоне риска в первую очередь находятся те, кто занимается предпринимательской деятельностью, не имея зарегистрированного ФЛП.

По словам Симутина, стоит сократить пользование услугой перевода средств с карты на карту. Об этом адвокат Роман Симутин написал у себя в Facebook.

По его словам, уже было открыто два уголовных производства из-за продаж на OLX.

Начисляют ли налоги на любой перевод

В то же время он пояснил, что перевод денег не означает, что вы должны заплатить налоги. Речь идет именно о получении дохода, а не о любых деньгах, которые поступают на карту.

"Если средства не являются доходом или с них уже были уплачены налоги, повторного налогообложения не происходит. Однако риски налоговых доначислений возникают в случаях, когда поступления на банковские счета физического лица имеют признаки систематического дохода, но при этом не отражаются в налоговой отчетности и не облагаются налогом в установленном порядке", — отметил Симутин.

Видит ли налоговая банковские счета украинцев банковские счета

В то же время он пояснил, что налоговая не имеет доступа к счетам физических лиц, ведь эта информация защищена банковской тайной.

В то же время, если у клиента при проведении финансового мониторинга были выявлены подозрительные финансовые операции, то банки могут обратиться к клиенту о происхождении средств, запросить соответствующие документы и уведомить уполномоченные органы.

"Доступ к информации о счетах может быть предоставлен налоговым органам только в случаях и порядке, определенных законом, в частности в рамках налоговой проверки или по решению суда", — пояснил адвокат.

Если налоговая докажет факт получения незадекларированного дохода, человеку могут доначислить налоги, штрафы и пеню.

Напомним, что в Украине участились случаи фейковых писем о налоговом долге. В таких сообщениях требуют срочно перевести средства или перейти по ссылкам.

Напомним, в Украине готовят новые налоги. И хотя на днях Рада провалила голосование и закон о налоге на посылки с AliExpress и Temu не приняли, посылки из-за границы, доходы с цифровых платформ и товары военного назначения все же могут облагать налогом.