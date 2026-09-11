Карту могут заблокировать из-за переводов: какие платежи вызывают вопросы у банка

Получаете деньги от разных людей? Разберемся, какие переводы на карту не облагаются налогом, а какие считаются доходом.

В Украине нет автоматического налога на любой перевод с карты на карту. Налогообложение зависит от того, что именно означает платеж, кто его получает и каковы отношения между отправителем и получателем. Об этом "Фокусу" рассказала адвокат Дина Дрижакова, пояснив, какие переводы между физическими лицами не облагаются налогом, а в каких случаях могут возникнуть налоговые обязательства.

Какие переводы не облагаются налогом

По словам адвоката, налоги с переводов между собственными счетами одного и того же человека уплачивать не нужно.

Кроме того, ставка 0% применяется к денежным подаркам и возвратной финансовой помощи между близкими родственниками первой и второй степени родства.

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Налоговая служба не имеет автоматического прямого доступа к банковским счетам физических лиц

К ним относятся:

родители;

муж или жена;

дети;

родные братья и сестры;

бабушки и дедушки;

внуки.

Не облагается налогом и возврат долга, если средства ранее были предоставлены в долг.

Дина Дрыжакова , адвокат, руководитель юридической компании Prima Leader Group

Банки обязаны отслеживать нетипичные или систематические операции. Если на карту физического лица регулярно поступают мелкие или крупные платежи от многих разных лиц (признаки незарегистрированной предпринимательской деятельности), банк имеет право временно заблокировать операции и потребовать документы, подтверждающие источник происхождения средств и правовое основание их получения.

В то же время адвокат советует иметь подтверждение такой операции — например, договор или соответствующее назначение платежа.

Кроме того, Дрижакова отмечает, что налог не взимается при переводе собственного дохода индивидуального предпринимателя с предпринимательского счета на личную карту, если с этих средств уже уплачены соответствующие налоги в соответствии с выбранной системой налогообложения.

За какие переводы придется заплатить

Другая ситуация возникает, если средства, поступившие на карту, фактически являются доходом. Речь идет, в частности, об оплате товаров или услуг, неофициальном доходе или подарке от лица, не являющегося близким родственником.

Если речь идет об оплате товаров или услуг либо о другом неофициальном доходе, применяется:

18 % НДФЛ;

5% военного сбора;

всего — 23%.

Получатель должен задекларировать такой доход по итогам года.

В отношении подарка, полученного от постороннего лица или дальнего родственника, по словам адвоката, предусмотрено:

5 % НДФЛ;

5% военного сбора;

всего — 10%.

Такой доход также подлежит декларированию.

Видит ли налоговая служба все переводы с карты

Сам факт перевода между картами не означает автоматического контроля со стороны налоговой службы. Дрижакова отмечает, что Налоговая служба не имеет автоматического прямого доступа к счетам физических лиц, поскольку банковская информация защищена режимом банковской тайны.

Раскрытие информации о движении средств физического лица возможно:

по добровольному согласию самого человека;

по решению суда;

в рамках уголовного производства по соответствующему постановлению следственного судьи.

В то же время отдельно осуществляется банковский финансовый мониторинг.

Когда банк может заблокировать операции

Банки обязаны отслеживать нетипичные и системные финансовые операции. Поэтому регулярные поступления на карту от большого количества разных людей могут привлечь внимание банка.

Особенно это касается ситуаций, когда на счет систематически поступают многочисленные мелкие или крупные платежи, что может свидетельствовать о незарегистрированной предпринимательской деятельности.

В таком случае банк может временно заблокировать операции и попросить клиента предоставить документы, подтверждающие происхождение средств и законные основания их получения.

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По словам Дрижаковой, ключевым юридическим риском при систематических переводах между картами является не сам факт банковского транзита средств, а возможное осуществление незарегистрированной предпринимательской деятельности.

Напомним, что перевод денег от родителей, детей, мужа или жены на банковский счет не означает, что получатель должен уплатить налоги с этой суммы, но важно то, по какому именно поводу были переведены средства, кто их получил и кто является отправителем.