Картку можуть заблокувати через перекази: які платежі викликають питання у банку

Отримуєте гроші від різних людей? Розбираємося, які перекази на картку не оподатковуються, а які вважають доходом.

В Україні немає автоматичного податку на будь-який переказ з картки на картку. Оподаткування залежить від того, що саме означає платіж, хто його отримує та якими є відносини між відправником і одержувачем. Про це Фокусу розповіла адвокатка Діна Дрижакова, пояснивши, які перекази між фізичними особами не оподатковуються, а в яких випадках можуть виникнути податкові зобов'язання.

Які перекази не оподатковуються

За словами адвокатки, не потрібно сплачувати податки з переказів між власними рахунками однієї людини.

Також ставка 0% застосовується до грошових подарунків та поворотної фінансової допомоги між близькими родичами першого та другого ступенів споріднення.

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Податкова служба не має автоматичного прямого доступу до банківських рахунків фізичних осіб

До них належать:

батьки;

чоловік або дружина;

діти;

рідні брати та сестри;

бабусі та дідусі;

онуки.

Не оподатковується і повернення боргу, якщо кошти раніше були надані в борг.

Діна Дрижакова , адвокатка, керівниця юридичної компанії Prima Leader Group

Банки зобов'язані відслідковувати нетипові чи системні операції. Якщо на картку фізособи регулярно надходять дрібні або великі платежі від багатьох різних осіб (ознаки незареєстрованої підприємницької діяльності), банк має право тимчасово заблокувати операції та вимагати документи, що підтверджують джерело походження коштів та правову підставу їх отримання.

Водночас адвокатка радить мати підтвердження такої операції — наприклад, договір або відповідне призначення платежу.

Окремо Дрижакова зазначає, що податок не виникає при переказі власного доходу ФОП із підприємницького рахунку на особисту картку, якщо з цих коштів уже сплачено відповідні податки за обраною системою оподаткування.

За які перекази доведеться заплатити

Інша ситуація виникає, якщо отримані на картку кошти фактично є доходом. Йдеться, зокрема, про оплату товарів або послуг, неофіційний дохід чи подарунок від особи, яка не є близьким родичем.

Якщо йдеться про оплату товарів або послуг чи інший неофіційний дохід, застосовується:

18% ПДФО;

5% військового збору;

загалом — 23%.

Такий дохід отримувач має задекларувати за підсумками року.

Для подарунка, отриманого від сторонньої особи або далекого родича, за словами адвокатки, передбачено:

5% ПДФО;

5% військового збору;

загалом — 10%.

Такий дохід також підлягає декларуванню.

Чи бачить податкова всі перекази з картки

Сам факт переказу між картками не означає автоматичного контролю з боку податкової. Дрижакова зазначає, що Податкова служба не має автоматичного прямого доступу до рахунків фізичних осіб, оскільки банківська інформація захищена режимом банківської таємниці.

Розкриття інформації про рух коштів фізособи можливе:

за добровільною згодою самої людини;

за рішенням суду;

у межах кримінального провадження за відповідною ухвалою слідчого судді.

Водночас окремо працює банківський фінансовий моніторинг.

Коли банк може заблокувати операції

Банки зобов'язані відстежувати нетипові та системні фінансові операції. Тому регулярні надходження на картку від великої кількості різних людей можуть привернути увагу банку.

Особливо це стосується ситуацій, коли на рахунок систематично надходять численні дрібні або великі платежі, що можуть свідчити про незареєстровану підприємницьку діяльність.

У такому разі банк може тимчасово заблокувати операції та попросити клієнта надати документи, які підтверджують походження коштів і законні підстави їх отримання.

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За словами Дрижакової, ключовим юридичним ризиком при систематичних переказах між картками є не сам факт банківського транзиту коштів, а можливе здійснення незареєстрованої підприємницької діяльності.

Нагадаємо, переказ грошей від батьків, дітей, чоловіка чи дружини на банківський рахунок не означає, що отримувач має сплатити з цієї суми податки, але значення має те, чому саме були передані кошти, хто їх отримав і хто є відправником.