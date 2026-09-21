Можуть забрати права на пів року: що відомо про нові штрафи для водіїв

Водіям готують штрафи до 34 тис. грн. Адвокат розповів Фокусу, як каратимуть за надто гучний вихлоп, а також дав поради власникам автівок і мотоциклів щодо подальших дій і оскарження.

В Україні пропонують посилити відповідальність за надмірний шум від двигунів і вихлопних систем автомобілів та мотоциклів. Відповідні положення містить законопроєкт №15358. Якщо його ухвалять, розмір штрафу для водіїв залежатиме від того, чи було порушення першим або повторним, а також від того, чи діє воєнний стан.

Про те, які саме санкції передбачає законопроєкт, як мають вимірювати рівень шуму та за яких обставин водій зможе оскаржити постанову поліції, розповів адвокат Ігор Ясько.

Розміри штрафів: скільки водій заплатить за гучний вихлоп

Конкретні допустимі показники шуму в децибелах у законопроєкті не визначені. За словами адвоката, їх мають додатково встановити МОЗ спільно з Міністерством розвитку громад та територій протягом трьох місяців після ухвалення закону.

Видео дня

Ігор Ясько , керуючий партнер АО "Юридична компанія "WINNER", к.ю.н, адвокат

Законопроєкт №15358 встановлює рамкову відповідальність за перевищення допустимого рівня шуму двигунів або вихлопних систем. Конкретні граничні цифри (децибели) у самому тексті закону не прописуються - їх мають додатково розробити та затвердити МОЗ разом із Міністерством розвитку громад та територій протягом трьох місяців після ухвалення закону.

Сам законопроєкт передбачає різні санкції залежно від кількості порушень.

У мирний час:

за перше порушення — 8500 грн;

за повторне порушення протягом року — 17 000 грн та можливе позбавлення права керування на строк від 3 до 6 місяців.

Під час воєнного стану:

за перше порушення — 17 000 грн;

за повторне протягом року — 34 000 грн та обов'язкове позбавлення права керування на 3–6 місяців.

Як зазначає Ясько, законопроєкт не передбачає постійної конфіскації автомобіля або мотоцикла за гучний вихлоп.

Водночас транспортний засіб можуть тимчасово затримати та доправити на штрафмайданчик, якщо є суттєві несправності вихлопної системи або відсутні необхідні документи — до усунення причин затримання.

Як поліція має визначати рівень шуму

Важливим моментом є сам факт того, що автомобіль або мотоцикл здається надто гучним, не має бути єдиним доказом порушення.

За словами адвоката, рівень шуму повинні вимірювати спеціальним сертифікованим приладом — шумоміром або децибелометром. При цьому має дотримуватися встановлена процедура. Зокрема, визначені відстань до вихлопної труби, кут нахилу, рівень фонового шуму та оберти двигуна.

Сам прилад також повинен проходити регулярну повірку.

Важливо

Штрафів у 17 тисяч за перевищення швидкості не буде: деталі голосування в Раді

Якщо вимірювання проведено з порушенням процедури або використано несертифікований чи неповірений прилад, це може стати підставою для оскарження постанови.

"Вимірювання має здійснюватися спеціальними сертифікованими приладами -шумомірами (децибелометрами). Замір повинен проводитися за чіткою процедурою (відстань від вихлопної труби, кут нахилу, рівень фонового шуму, оберти двигуна), а самі прилади мають проходити регулярну повірку. Якщо процедуру порушено або прилад не сертифіковано, протокол легко оскаржується", — пояснює адвокат.

Чи штрафуватимуть за заводський гучний вихлоп

Окреме питання, яке турбує, — автомобілі та мотоцикли, які мають гучний звук вихлопу вже із заводу. Ясько пояснює, що заводські технічні характеристики транспортного засобу підтверджуються сертифікатом відповідності або паспортними даними виробника. Зокрема, деякі спортивні автомобілі та мотоцикли можуть мати підвищений рівень шуму, передбачений їхньою заводською конструкцією та відповідними стандартами.

Експерт радить передусім повернути стокову вихлопну систему, якщо на ТЗ встановлено відвертий "прямоток" без відповідних сертифікатів. А також відремонтувати вихлопну систему, тобто заварити прогорання глушника або замінити зношені ущільнювачі

За словами адвоката, поліція має довести факт порушення. Серед доказів можуть бути результати вимірювання шуму, відеофіксація процедури та дані про внесення змін у конструкцію транспортного засобу.

Увагу також можуть приділяти очевидним змінам вихлопної системи — наприклад, демонтажу каталізатора чи резонатора, встановленню прямоточної системи або кустарному зварюванню.

Якщо авто або мотоцикл залишився у заводській комплектації, водій зможе підтвердити це документами виробника.

Як не попасти на штраф власникам гучних авто та мотоциклів і що придбати

Адвокат радить власникам транспортних засобів заздалегідь перевірити вихлопну систему.

Якщо встановлено прямоточну систему без відповідних сертифікатів, варто повернути заводську конструкцію. Також необхідно усунути несправності — зокрема, прогорілий глушник або зношені ущільнювачі.

Заводські технічні характеристики визначаються сертифікатом відповідності транспортного засобу або паспортними даними виробника (деякі спортивні авто та мотоцикли мають гучний вихлоп від заводу, що відповідає стандарту ЄЕК ООН)

Власникам спортивної техніки Ясько радить мати документи на транспортний засіб або вихлопну систему, де зазначені заводські характеристики шуму.

Для мотоциклів також існують знімні глушники (dB-killer), а для окремих вихлопних систем — регульовані заслінки, які дають змогу зменшити рівень шуму під час руху містом.

Як оскаржити штраф за гучний вихлоп

Якщо водій вважає постанову поліції незаконною, її можна оскаржити протягом 10 днів із моменту винесення. За словами Яська, звернутися можна до районного суду за місцем реєстрації водія або за місцем вчинення правопорушення.

Серед можливих підстав для оскарження адвокат називає:

відсутність акта вимірювання шуму;

використання несертифікованого або неповіреного приладу;

порушення встановленої методики вимірювання;

проведення заміру в умовах, які могли вплинути на його результат, зокрема за значного стороннього шуму або в замкненому просторі;

відсутність належних доказів того, що конструкцію вихлопної системи було змінено.

Важливо

До 170 тис. штрафу і 8 років за ґратами: Рада взялася за "дропів"

У разі ухвалення законопроєкту про нові штрафи для водіїв відповідальність залежатиме не лише від факту перевищення допустимого рівня шуму, а й від того, чи було його належним чином зафіксовано та виміряно.

Нагадаємо, Фокус і раніше повідомляв, що Верховна Рада підтримала законопроект проти любителів прямотоків. Також ВР запровалила закон про штрафи за перевищення швидкості. Для ухвалення рішення депутатам не вистачило всього одного голосу.