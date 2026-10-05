Фізична сила, телефон та примус: які правила "мобілізації за законом", — Лубінець (відео)

В Україні закон чітко визначає повноваження територіальних центрів комплектування під час проведення мобілізаційних заходів, пояснив уповноважений з захисту прав людини Дмитро Лубінець. Які вимоги до дій військкомів і у який момент їхні повноваження закінчуються?

Вдень 5 жовтня Лубінець опублікував у YouTube-каналі коротке відео, у якому розповів про повноваження співробітників терцентрів комплектування. Запис з'явився у відповідь на звернення громадян щодо порушень військкомів. Посадовець наголосив, що військкоми повинні діяти відповідно до законів України та, серед іншого, не мають права застосовувати силу та ігнорувати висновки військово-лікарської комісії.

Мобілізація в Україні — Лубінець про повноваження ТЦК

"Люди мають чітко розуміти, що ТЦК мають право робити, а де їхні повноваження закінчуються. Мобілізація має відбуватись виключно за законом України, без свавілля, без приниження, з повагою до людської гідності", — наголосив уповноважений з захисту прав людини.

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На які дії мають право військові ТЦК та СП:

перевіряти військово-облікові документи;

вручати повістки та проводити оповіщення;

направляти на ВЛК. При цьому під час проходження медкомісії "мають враховуватись стан здоров'я людини та медичні документи, законні підстави для відстрочки також мають бути належно розглянуті";

проводити інші мобілізаційні заходи, передбачені законом.

На які дії не мають право військові ТЦК та СП:

застосовувати силу, погрожувати чи принижувати громадянина;

незаконно затримувати або утримувати, затягувати до автомобілів;

забирати телефони чи особисті речі.

"Захист України — це наш конституційний обов'язок, але виконання військового обов'язку не означає відмову від своїх прав", — чути у відеозверненні.

На сторінці Telegram Лубінець окремо наголосив, що за порушення під час мобілізації відповідає головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Також зауважується, що посадовець не допустить повторення "спадку" попереднього головнокомандувача Олександра Сирського.

Мобілізація в Україні — Лубінець про повноваження ТЦК Фото: Скриншот

Мобілізація в Україні — які повноваження ТЦК

Зазначимо, щодо прав співробітників ТЦК під час мобілізації в Україні Фокусу розповіла адвокатка Надія Корінна. Серед іншого, Корінна пояснила, що у військкоматі не мають права відбирати у людей телефони, але, водночас, на території терцентру може бути заборонено фото- та відеозйомка. При цьому громадянам можуть запропонувати залишити особисті речі у спеціальній шафці: якщо речі відбирають примусово, то ідеться про порушення закону. Крім того, якщо виникла потреба провести обшук, то на такі дії мають право винятково працівники Національної поліції.

Нагадуємо, у вересні юристи пояснили, чи мають право військові ТЦК стріляти під час проведення мобілізаційних заходів. Крім того, з'ясувалось, що у деяких випадках військкоми справді мають законне право увійти до помешкань громадян.