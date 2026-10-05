RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Воєнний фокус Російсько-українська війна Посилення мобілізації в Україні

Фізична сила, телефон та примус: які правила "мобілізації за законом", — Лубінець (відео)

фото мобілізація та роботи ТЦК
Лубінець розповів про заборону насильства для ТЦК та мобілізації (ілюстративне фото) | Фото: Соцмережi

В Україні закон чітко визначає повноваження територіальних центрів комплектування під час проведення мобілізаційних заходів, пояснив уповноважений з захисту прав людини Дмитро Лубінець. Які вимоги до дій військкомів і у який момент їхні повноваження закінчуються?

Вдень 5 жовтня Лубінець опублікував у YouTube-каналі коротке відео, у якому розповів про повноваження співробітників терцентрів комплектування. Запис з'явився у відповідь на звернення громадян щодо порушень військкомів. Посадовець наголосив, що військкоми повинні діяти відповідно до законів України та, серед іншого, не мають права застосовувати силу та ігнорувати висновки військово-лікарської комісії.

Мобілізація в Україні — Лубінець про повноваження ТЦК

"Люди мають чітко розуміти, що ТЦК мають право робити, а де їхні повноваження закінчуються. Мобілізація має відбуватись виключно за законом України, без свавілля, без приниження, з повагою до людської гідності", — наголосив уповноважений з захисту прав людини.

Видео дня

На які дії мають право військові ТЦК та СП:

  • перевіряти військово-облікові документи;
  • вручати повістки та проводити оповіщення;
  • направляти на ВЛК. При цьому під час проходження медкомісії "мають враховуватись стан здоров'я людини та медичні документи, законні підстави для відстрочки також мають бути належно розглянуті";
  • проводити інші мобілізаційні заходи, передбачені законом.

На які дії не мають право військові ТЦК та СП:

  • застосовувати силу, погрожувати чи принижувати громадянина;
  • незаконно затримувати або утримувати, затягувати до автомобілів;
  • забирати телефони чи особисті речі.

"Захист України — це наш конституційний обов'язок, але виконання військового обов'язку не означає відмову від своїх прав", — чути у відеозверненні.

На сторінці Telegram Лубінець окремо наголосив, що за порушення під час мобілізації відповідає головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Також зауважується, що посадовець не допустить повторення "спадку" попереднього головнокомандувача Олександра Сирського.

скрипн допису Лубіннця про повноваження ТЦК
Мобілізація в Україні — Лубінець про повноваження ТЦК
Фото: Скриншот

Мобілізація в Україні — які повноваження ТЦК

Зазначимо, щодо прав співробітників ТЦК під час мобілізації в Україні Фокусу розповіла адвокатка Надія Корінна. Серед іншого, Корінна пояснила, що у військкоматі не мають права відбирати у людей телефони, але, водночас, на території терцентру може бути заборонено фото- та відеозйомка. При цьому громадянам можуть запропонувати залишити особисті речі у спеціальній шафці: якщо речі відбирають примусово, то ідеться про порушення закону. Крім того, якщо виникла потреба провести обшук, то на такі дії мають право винятково працівники Національної поліції.

Нагадуємо, у вересні юристи пояснили, чи мають право військові ТЦК стріляти під час проведення мобілізаційних заходів. Крім того, з'ясувалось, що у деяких випадках військкоми справді мають законне право увійти до помешкань громадян.