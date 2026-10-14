Перевірка на реакцію: Лубінець розповів про випадки, коли ТЦК заходили в приватні будинки

Омбудсман Лубінець вважає, що йдеться не про поодинокі випадки затримання у приватних будинках, а про послідовну спробу перевірити, чи буде на такі дії правова відповідь.

Близько 10 випадків було зафіксовано в Україні, коли працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки заходили на приватні території, подвірʼя чи інші приміщення і силоміць забирали чоловіків. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Я думаю, що це перевірка, яка буде юридична реакція, якщо працівники ТЦК і СП будуть вже заходити навіть у приватні приміщення і силоміць забирати звідти власників. Тобто спробували в одному регіоні – була реакція, пробують в інших регіонах", – зазначив Лубінець.

Як зазначив посадовець, один з випадків стався на Хмельниччині. Представництво омбудсмана вже відреагувало на інцидент, а правоохоронці повідомили про відкриття кримінального провадження.

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Даних про виламані двері немає. За інформацією Лубінця, зазвичай люди самі відчиняли або залишали вхід незамкненим, після чого військовослужбовці заходили до приміщення і забирали чоловіків. Такі дії, на його думку, можуть містити ознаки кримінальних правопорушень.

Також омбудсман назвав найчастіші скарги на працівників ТЦК. Лідирує фізичне затримання та незаконне позбавлення особистої свободи в приміщеннях центрів. Він нагадав, що законом право затримувати людину надано лише Національній поліції, Національній гвардії та Державній прикордонній службі.

Раніше повідомлялося, що всі територіальні центри комплектування отримали детальну інструкцію про порядок взаємодії під час прийняття військовозобов'язаних на службу, а за її невиконання передбачено покарання. Про це "Київ FM" розповів заступник начальника 4-го центру рекрутингу ТрО ЗСУ капітан Ігор Швайка, визнавши, що подібний документ існував і раніше.

Також в Україні пропонують нову підставу для демобілізації. Військові з педагогічною освітою змогли б звільнитися після п'яти років безперервної служби за умови повернення до роботи в закладах освіти. Петицію №41/011074-26еп опублікували на урядовому порталі 7 жовтня.

Крім того, Володимир Зеленський, представляючи нового міністра оборони Євгенія Хмару, заявив, що очікує від Міноборони системної роботи над мобілізацією, контрактами й ротаціями, а також більш людяного підходу до організаційних питань у військах.